Шлях до зірок

У Кропивницькому вперше за багато років з’явиться мобільний планетарій. До цього неабиякого дійства залучилися Патронат військових над дітьми «Піхота UA», обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді та аерокосмічне об’єднання «Сузір’я».

Як розповів очільник «Піхоти» Сергій Горбаньов, у Харкові був виготовлений пересувний планетарій спеціально для дітей з інвалідністю. Кропивницький буде першим містом, де його змонтують і покажуть. З 20 квітня протягом місяця планетарій буде знаходитись у Будинку техніки.

«Планетарій буде працювати безкоштовно. За цей період проводитимуться змагання, конкурси, майстер-класи, на згадку роздаватимуться патріотичні сувеніри, навіть буде боулінг. Переможцями будуть усі. Літаючі моделі та планери нададуть можливість мати “крила” та стати пілотом. А у фотозоні буде можливість зробити фото на згадку в образі астронавта. Харківські науковці разом із технікою передали нам тридцять варіантів зоряного неба», – розповів Сергій Горбаньов.