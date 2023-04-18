Справа Діани Хріненко: почути все

Розпочата майже п’ять років тому справа про вбивство 16-річної мешканки Суботців, тепер вже Кропивницького району, все ще не добігає кінця. То адвокат підсудного не з’являється до суду, то, як на останнє засідання, знову не прийшов свідок, а по справі то є брат підозрюваного 28-річного жителя сусіднього села Новотрепівка Миколи Середніцького.

Найближчого родича, який ймовірно знає про злочин, шукають вже більше двох років. Він зник для правоохоронців і для судової системи. Не відповідає на телефонні дзвінки, ніхто не знає, де він перебуває. Та і чому він не приходить на засідання, і чому ховається. На останньому засіданні були представлені аудіозаписи розмов у камері, за якими зрозуміло, що винен саме той, кого підозрюють у цьому кровавому злочині.

Записи телефонних розмов мають велику кількість нецензурної лексики. За словами матері загиблої Діани Олени Хріненко, до наступного судового засідання спеціалісти мають здійснити вивчення аудіоматеріалу й покращити його якість.

«Багато шумів, багато нецензурних слів у цій розмові. На останньому засіданні не було можливості все почути. Тому було прийняте рішення про ретельне опрацювання наявного матеріалу. Можливості такі існують. Так запевняють фахівці по роботі з аудіофайлами», – каже пані Олена.

Наступне засідання у справі відбудеться 15 травня. До того часу оперативники мають віднайти свідка, і специ з розбору прослуханих і технічно нерозбірливих розмов зроблять звук більш доступним.