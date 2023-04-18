Жаба живе в саду, живиться продуктами народного господарства, тому жаба – шкідник.

Лесь Подерв’янський, «Цікаві досліди».

В аферах із зерном підозрюють керівника й бухгалтера державного підприємства «Дослідне господарство “Ставидлянське”», розташованого в селі Ставидлах Кропивницького району на Кіровоградщині й підпорядкованого Національній академії аграрних наук України. Ще один фігурант цього кримінального провадження працює заступником директора Наукового інформаційно-аналітичного центру «Торговий дім Національної академії аграрних наук України».

Їм інкримінується заподіяння державі збитків в розмірі 28,5 мільйона гривень внаслідок продажу державного збіжжя комерсантам за цінами, вдвічі нижчими від ринкових. Йдеться про 2021 рік, коли «Ставидлянське» уклало грабіжницькі для себе контракти про постачання зерна пшениці й насіння соняшнику. Бажаючих придбати дешеву сільгосп­продукцію ставидлівцям підшуковував представник Наукового інформаційно-аналітичного центру, цілком виправдовуючи назву своєї організації.

Принаймні, так описано дії цієї компанії у пресрелізах СБУ, САП та НАБУ. Звісно ж, кожна з правоохоронних установ, дотримуючись останньої моди, згадала Конституцію, згідно з якою людина вважається невинуватою, доки її гріхи не доведе суд, і «УЦ» з цим цілком згодна.

І трохи про дослідне господарство «Ставидлянське». На сайті Національної академії аграних наук України є інформація про «основні напрями діяльності» цього держпідприємства. Там – і вирощування зернових (щоправда, крім рису), бобових та олійних культур, і розведення корів, коней та свиней, і виробництво цукру, і ще багато чого, навіть оптова торгівля шоколадом та роздрібна цигарками. Цілком можливо, більша частина переліченого – лише задекларована на папері. Із сайту stavidlyanske.agrobiz.net дізнаємося, що «Ставидлянське» і допомагає Національній академії аграрних наук у сільськогосподарських дослідах, і займається виробництвом сертифікованого насіння ячменю, кукурудзи, сої, коріандру та інших культур. Є й інформація про землі, якими володіє «Ставидлянське». Зокрема, тільки ріллі в нього – більше двох тисяч гектарів. Середньостатистичний український фермер має трохи більше ста гектарів.

До великої війни Національна академія аграрних наук України і підпорядковані їй дослідні інститути й господарства розпоряджалися 465 тисячами гектарів. Стільки огульної критики вилилося на голови шанованих вчених через їхню любов до землі! Одне з найрезонансніших журналістських розслідувань у цій сфері – стаття «Аграрні барони» на «Радіо Свобода» (2019 рік). Розповідається, як державна земля, призначена для наукових дослідів, переходить у приватну власність керівників Аграрної академії і їхніх родичів. Рахункова палата теж накопала чимало неприємного для академії, перевіривши 2020 року, як та використовує землі і як це позначається на її наукових досягненнях. За кілька місяців до війни академія направила президенту Зеленському епістолу, де йдеться про те, що фіскальні органи необґрунтовано прирівнюють дослідні господарства НААНУ, які розвивають науку, до звичайних сільськогосподарських підприємств, які тупо заробляють гроші.

Цікаво: коли писалося це звернення, «Ставидлянське» уже дало згоду себе пограбувати чи тільки збиралося?