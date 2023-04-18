Воістину воскрес!

На 417-й день війни припало цього року свято Воскресіння Христового. Сотні тисяч українців привітали одне одного з ним на фронті, а решта помолилася за них. Для багатьох вірян це був перший у житті похід в храм ПЦУ.

От і до Свято-Володимирівської церкви ПЦУ в Кропивницькому, за словами її служителів, цього дня прийшло як ніколи багато людей – близько 25 тисяч. Найсумлінніші прибули о четвертій ранку, коли закінчилася комендантська година. Як і в мирні часи, принесли паски та всяку скоромну всячину – невелику частину звареного й спеченого до великого свята. Звісно ж, суботу провели у генеральних прибираннях – мили вікна тощо. Але це був Великдень воєнного часу. Люди просили у Господа допомоги в боротьбі із нечистю. Молили, щоб наші воїни повернулися додому живими, щоб якнайшвидше одужали поранені.

Повітряної тривоги на Кіровоградщині не оголошувалося ні вночі, ні вдень – на відміну від Полтавщини, Дніпропетровщини та ще кількох областей. У Нікополі поранено двох людей, які перебували на території храму. Так святкувала російська артилерія.