Ще торік Данило Сергєєв проживав у Маріуполі та з перших днів війни допомагав своїм сусідам, літнім людям. А ще під час пожежі після обстрілу врятував з-під завалів дівчину та її батька. Сьогодні він разом із рідними живе в Кропивницькому й навчається в 11 класі Ліцею природничих наук. За подвиги, які вчинив 17-річний Данило, став учасником акції «Діти – рятувальники-герої війни» та був відзначений президентом України.

«Наше місто зруйнували, а квартиру знищили, – розповідає Данило. – Від початку вторгнення допомагав сусідам-пенсіонерам, приносив воду, у зруйнованих магазинах шукав якусь їжу. Приходилось ходити під обстрілами за багато кілометрів. Приносив продукти в підвал, де ми жили на той час. Готувати доводилось на вогні на вулиці. 16 березня російська армія зробила обстріл будинку. Розпочалася пожежа. Та коли вороги пішли, ми намагалися врятувати те, що залишилося. Я піднявся на верхній поверх і почув крики про допомогу. Там був чоловік. Його затисло якимось уламками. Поряд знаходилась його дочка. Я виніс її, і ми надали їй першу медичну допомогу. У дівчини голова й усе обличчя було в крові. Мені було дуже страшно, але я робив те, що мав робити».

Зараз Данило навчається та будує плани на майбутнє, мріє після закінчення ліцею вступити до університету та паралельно розпочати будувати свій бізнес. Звісно, сумує за домівкою, коледжем та однокласниками, з якими навчався в Маріуполі, але вірить, що вже незабаром повернеться у визволене місто свого дитинства.