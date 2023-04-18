Як доїхати на дачу?

У Кропивницькому розпочався сезон автобусних перевезень до садово-городніх товариств. Регулярні рейси автобусних маршрутів триватимуть з 12 квітня по 15 жовтня.

У Кропивницькому розпочався сезон автобусних пасажирських перевезень до садово-городніх товариств. В управлінні транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради повідомили перелік автобусних маршрутів регулярних спеціальних рейсів до садово-городніх товариств на перевезення усіх пільгових категорій, визначених чинним законодавством на 2023 рік.

Автобуси курсуватимуть за таким графіком:

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Будівельник» по суботах

з Кропивницького 7:00; 17:30

на Кропивницький 7:30; 18:00

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Гаївське» по неділях

з Кропивницького 7:30; 17:00

на Кропивницький 8:00; 17:30

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Авіатор» (с. Соколівка) по середах

з Кропивницького 7:30; 17:00

на Кропивницький 8:00; 17:30

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Кооператор» по неділях

з Кропивницького 6:30; 17:30

на Кропивницький 7:00; 18:00

Зупинка «Спортивна школа» – СГТ «Дубок» по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30; 17:00

Зупинка АС-2 – СГТ «Зеніт» (с. Обознівка) по суботах

з Кропивницького 7:00; 18:15

на Кропивницький 7:45; 19:00

АС-2 (ч/з пл. Б. Хмельницького – АС-1) – СГТ «Еліта» (с. Аджамка) по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:15

на Кропивницький 7:45; 17:00

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Колос» (с. Густий Гай ) по неділях

з Кропивницького 7:00; 18:30

на Кропивницький 7:30; 19:00

пл. Б. Хмельницького – СГТ «ім. Тимірязєва» по суботах

з Кропивницького 8:00; 18:20

на Кропивницький 8:40; 19:00

Зупинка «Швейна фабрика «Зорянка» – СГТ «Іскра» (с. Веселівка) по середах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30;17:00

пл.Б.Хмельницького – СГТ «Аграрник» по суботах

з Кропивницького 8:00; 18:30

на Кропивницький 8:30;19:00

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Комунальник» по неділях

з Кропивницького 8:00; 18:30

на Кропивницький 8:30;19:00

Зупинка «Август» – СГТ «Геолог» – СГТ «Гідросила» по суботах

з Кропивницького 8:15; 17:40

на Кропивницький 8:45; 18:10

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Геолог» – СГТ «Гідросила» по суботах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:45; 17:15

сел. Гірниче – СГТ «Геолог» – СГТ «Гідросила» по неділях

з Кропивницького 8.30; 16:00

на Кропивницький 9:10; 16:30

Зупинка АС-2 – СГТ «Глобус» (с. Катеринівка) по п’ятницях

з Кропивницького 7:00; 17:15

на Кропивницький 7:45; 18:00

Зупинка «Август» – СГТ «Новопавлівські сади» по суботах

з Кропивницького 7:30; 17:00

на Кропивницький 8:00; 17:30

Зупинка «Апеляційний суд» – СГТ «Гірник» (с. Густий Гай) по суботах

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30; 18:00

Зупинка «Август» – СГТ «Радист» (с. Крупське) по суботах

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30; 18:00

Зупинка «Август» – СГТ «Ятрань» (с. Соколівське) по суботах

з Кропивницького 7:00; 17:00

на Кропивницький 7:30; 17:30

Зупинка «Август» – СГТ «Медик» (с. Соколівське) по середах

з Кропивницького 7:00; 16:30

на Кропивницький 7:30; 17:00

Зупинка «Август» – СГТ «ДБК» (с. Соколівське) по неділях

з Кропивницького 7:00; 17:30

на Кропивницький 7:30; 18:00

Зупинка «Август» – СГТ «Супутник» (с. Крупське) по середах

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30; 18:00

Аеропорт – СГТ «Труд» (с. Кандаурове) по суботах

з Кропивницького 8:00

на Кропивницький 8:30

по неділях

з Кропивницького 17:30

на Кропивницький 18:00

пл. Б. Хмельницького – СГТ «Радуга» (с. Покровка) по неділях

з Кропивницького 7:00; 16:15

на Кропивницький 7:45; 17:00

Пл. Б. Хмельницького – СГТ«Меліоратор» (с. Бережинка) по середах

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30; 18:00

АС-2 – (ч/з пл. Б.Хмельницького) – СГТ «Дружба» по неділях

з Кропивницького 8:00; 17:30

на Кропивницький 8:30;18:00.