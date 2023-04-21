«Ми відрізняємось від них»

ВАШИНГТОН, 20 квітня: Сьогодні вранці, в конкурсі, організованому в Сполучених Штатах, молодь з України говорила про “Що означає для мене минулий рік”. У конкурсі брали участь 180 учасників зі всієї країни, включаючи деяких зі восьми мільйонів українців, які втекли зі своєї Батьківщини після початку війни. Учні реагували на тему пам’яті минулого року есе, ілюстраціями, фотографіями, відео та поезіями. Учасники конкурсу довели, що їх патріотизм зріс, а не ослаб через напад Росії.

Галерея переможців:

https://x-culture.org/x-culture-penpal-program/ <https://x-culture.org/x-culture-penpal-program/>

Цей конкурс був організований двома міжнародними організаціями, X-Culture (президент – доктор Василь Тарас) та Ukraine-USA Pen Pal Program (директор – Кріс Мід). Десятки суддів допомогли вибрати переможців.

Більшість учасників – учні шкіл, що належать до програми переписки 800 українських та американських учнів. Ця програма тісно пов’язана з X-Culture, організацією, яка навчила понад 100 000 студентів бізнесу з усього світу вирішувати реальні проблеми компаній. Іншими ключовими учасниками, які допомогли створити конкурс і Ukraine-USA Pen Pal Program, були 48 вчителів англійської мови зі шкіл по всій Україні.

9 учнів Ліцею «Муніципальний колегіум» (вчитель Людмила Чернобривець) гідно представили місто Кропивницький. Дарія Чумакова виборола перше місце в номінації «Есе англійською мовою» (категорія14-17 років), Артем Стукало став фіналістом у номінації «Малюнок» (категорія14-17 років).

Конкурс широко висвітлюється в американських ЗМІ, тож голоси нашої молоді, їх думки та їх патріотизм будуть почуті по всьому світу.