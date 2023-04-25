1937-й. Реінкарнація

Історія повторюється. Вперше це трагедія, вдруге – фарс.

Георг Гегель.

Коли філософ Гегель писав свою знамениту фразу, він, напевно, не припускав, що історія може повторитися двічі у вигляді трагедії. Те, що відбувається нині у росії, фарсом (комічним театральним дійством) ніяк не назвеш.

У квітні 2022 року 13-річна Маша Москальова із Тульської області на уроці намалювала антивоєнний малюнок. Педагоги повідомили про це владі, після чого дівчинці довелося відповідати співробітникам фсб, а стосовно її батька Олексія Москальова склали протокол про «дискредитацію» російської армії за публікацію коментів у соцмережі «Одноклассники» та відправили під домашній арешт. Ще до вироку Москальов втік з-під арешту, але 30 березня його затримали в Мінську. За «втечу» дали два роки колонії.

70-літня Ольга Слегіна з Москви в грудні 2022 року лікувалася в санаторії міста Нальчик. У спільній розмові з сусідами по столу та офіціанткою Ольга сказала, що «Зеленський – гарний хлопець із гарним почуттям гумору, усі раніше сміялися з його жартів». Наступного дня до поліції надійшло три (три!!!) доноси. Хвору жінку (недобачає, важко ходити) допитали поліцейські, склали протокол і направили його до суду. Там їй за «красивого молодого» впаяли штраф у розмірі 40 тис. рублів (приблизно 20 тис. грн).

Далі про тих, хто свідомо пішов наперекір гебешній системі. Ні, вони не готували замах на диктатора, не планували терактів, не брали заручників. Ілля Яшин та Володимир Кара-Мурза – публічні політики, відкриті противники путінської влади, які ведуть боротьбу із нею демократичними методами. Останні донкіхоти росії…

Іллі Яшину лише 40, але його стаж опозиційного політика налічує 20 років. Виходець із молодіжного «Яблука», він брав участь в організації практично всіх великих заходів російської опозиції.

Міщанський суд у Москві засудив Яшина до 8 з половиною років колонії у справі про «фейки» стосовно російської армії після того, як той опублікував на своєму каналі в Ютубі 20-хвилинний ролик про реальні події в Бучі.

Володимир Кара-Мурза-молодший. Уперше я дізнався про його існування наприкінці 90-х. Вирішив подивитися інтерв’ю лідера нової росії Бориса Нємцова й замість добре знайомого постійним глядачам тодішнього НТВ тележурналіста Володимира Кара-Мурзи із розчаруванням побачив у кадрі зовсім молодого чорноокого хлопця. Це був Кара-Мурза-молодший. Інтерв’ю вийшло цікавим, а молодший запам’ятався.

Історія боротьби Кара-Мурзи з путінським режимом дуже нагадує трилер. Безстрашні виступи та публікації, відповіддю на які стали переслідування, затримання, суди, два жахливих отруєння й нарешті вирок – 25 років позбавлення волі за статтями «поширення фейків про російську армію» та про «державну зраду». Це максимальний термін, який суд міг призначити.

Лише одна цитата Володимира з квітневого інтерв’ю CNN, щоб ви розуміли, про кого йдеться: «Режим, який зараз при владі в нашій країні, не просто корумпований, не просто клептократичний, не просто авторитарний. Це режим убивць. Це важливо говорити вголос. І неймовірно трагічно, що більшість західних лідерів відкрили на це очі лише після того, як володимир путін розв’язав війну просто посеред Європи».

Усі чотири наведені приклади добре відомі всім, хто хоч трохи цікавиться новинами країни-агресора. Більше того, колеги могли б суттєво розширити список злочинів путінської банди проти своїх співгромадян. Але мова насправді не про викриття репресивного режиму, який крок за кроком повторює сталінський. Мова про інше.

Війна багато в чому дзеркальна по обидва боки фронту. Будь-яка дія породжує протидію – третій закон Ньютона. Згадайте, як під час Другої cвітової боролися з ворогами (справжніми та уявними) у Радянському Союзі та в Третьому рейху. Як однотипно працювали в обох країнах цензура та пропаганда.

Закони війни однакові для всіх її учасників. І ми повинні чітко розуміти, що саме відбувається в росії, вміти вчасно розпізнати симптоми страшної хвороби та, не дай Боже, не заразитися. Не можна йти шляхом тупого закручування гайок і пошуку внутрішніх ворогів. Це дорога до авторитаризму, нацизму, рашизму, дорога в цивілізаційну безвихідь.