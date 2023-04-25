До зустрічі у травні!

Минулого року обласна філармонія не проводила традиційні «Травневі музичні зустрічі». А цього року, попри війну, запрошує на XXVI фестиваль камерної та симфонічної музики. Для нас підготували чудову програму, яка складається з чотирьох вечорів, які будуть незабутніми.

Розпочнеться фестиваль 1 травня з програми «Моменти тиші». Уперше в Кропивницькому виступить одесит Олексій Петухов. Це джазовий піаніст, аранжувальник, композитор, продюсер. Пообіцяв, що програму побудує під смаки публіки – він вміє відчувати зал і дарувати те, що йому до вподоби.

Через день, 3 травня, також вперше в нашому місті, виступить унікальний інструментальний ансамбль – квартет баяністів імені Різоля Національної філармонії України. Баяністи представлять програму «Пори року» (Вівальді, П’яццолла). Глядачі зможуть почути спеціально виготовлені для квартету баян-баритон, баян-контрабас, баян-гобой та баян-кларнет.

Ексклюзивна вечірня програма за участю ансамблю «Єлисавет-ретро» та солістів філармонії розпочнеться 10 травня о 18.00 на філармонійній площі. Почуємо улюблених Сергія Дьоміна та тріо «Дежавю». А завершить фестиваль 14 травня камерний оркестр «Концертіно». Будуть цікаві гості – музиканти та співаки. Не виключені сюрпризи.

Можете обрати програму за своїм смаком. А краще не пропустити жодної. Квитки у продажу, і вони не дорогі.