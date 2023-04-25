«На це підуть не роки»

Зараз у Кропивницький з окупованих та прифронтових територій заходять підприємства, які власники змогли вивезти із захоплених та постраждалих від бомбардувань міст. Саме про такі, релоковані суб’єкти господарювання, а також про грант на створення сучасного Центру підтримки підприємництва розповів кореспонденту «УЦ» віце-мер Кропивницького Михайло Бєжан.

– Великі підприємства дуже важко поставити на рейки та переправити в іншу місцевість, – розповідає заступник міського голови. – Це складно технічно й дорого фінансово. Здебільшого великі виробництва на сході країни просто заморожують – так безпечніше. Люди живуть надією на повернення в рідний край.

– Як ви співпрацюєте з адміністраціями окупованих територій – пропонуєте їм варіанти, як саме вони можуть продовжити свій бізнес у нашому місті?

– Це довготривала робота. Налагодження такої співпраці та взаємодії влади з релокованими суб’єктами господарювання є важливим напрямком діяльності міської влади. Ми маємо гарні показники за кількістю підприємств, що перевели свої потужності в наш регіон. Сьогодні на території Кропивницької громади продовжили свою діяльність до півсотні релокованих підприємств, які мають витоки із Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. У більшості це представники середнього та малого бізнесу – перукарні, хлібопекарні та торгівля. Тобто ми маємо справу з невеликими прибутками. Але вони зробили свій внесок у розвиток міста й наповнення його бюджету. І не такий вже й малий.

– Якого виробництва раніше не було в нашому місті?

– Одним з великих підприємств, яке переїхало до нашого міста, є вагоноремонтний завод. Він розпочав свою роботу досить успішно. Звісно, що для такого підприємства мають бути відповідні умови. Є надія на те, що кількість великих виробництв збільшиться після того, як ми реалізуємо проєкт індустріального парку. А точніше двох. Зараз вони в процесі паперової доробки, але вже близькі до завершення. Після того, як ми цей проєкт запустимо, сподіваємося, що більшим підприємствам буде легше переїхати до нашого міста. Це насамперед можуть бути виробництва зі сходу та півдня України.

– Певно, це займе відповідний період часу. І немалий.

– У планах ці розробки на кінець цього та наступний, 2024 рік. Як бачите, на це підуть не роки. А ще ми виграли грант на створення сучасного Центру підтримки підприємництва BusinessKrop-HUB у Кропивницькому – це вже не плани, а реальність. Відбір проходив в рамках реалізації програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується ЄС та урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією GIZ. Головне, ми зможемо більш активно співпрацювати із різними бізнесовими структурами та організаціями. А вони зможуть отримувати необхідну інформацію з перших вуст. Саме для цього на нашій території працюватиме Центр підтримки підприємництва. Планується, що створення цього центру дасть можливість цілеспрямовано вживати заходи щодо розвитку підприємництва в нашій громаді, удосконалити взаємовідносини між владою та бізнесом і залучити до підприємницької діяльності мешканців міста, у тому числі й внутрішньо переміщених осіб. У цьому центрі можна буде пройти навчання тим, хто тільки планує стати підприємцем, а для діючого бізнесу буде можливість поглибити свої знання та дізнатися про нові можливості для розвитку своєї справи. Це той маленький перелік, який ми маємо розробляти в новоствореному центрі. За пару місяців він вже запрацює. Для зручності центр буде знаходитись на першому поверсі міської ради. Крім різноманітних тренінгів та навчань, підприємці зможуть отримати на постійній безкоштовній основі консультаційну допомогу у питаннях започаткування та ведення бізнесу, дізнатися про можливості залучення грантових коштів на його розвиток, як державних, так і коштів міжнародної технічної допомоги.

Маємо надію, що Центр підтримки підприємництва стане осередком для підприємців громади та місцем, де можна буде отримати консультаційну та практичну допомогу безпосередньо від міської влади та досвідчених експертів, обговорити проблемні питання та знайти шляхи їх вирішення спільно з міською владою.