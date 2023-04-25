Олександрія дружня

На минулому тижні в Олександрії перебувала представниця британського міста Бат, відбулося засідання виконкому, дитяча лікарня отримала новий автомобіль, у громаді продовжується обговорення щодо перейменування вулиць, а футболісти зіграли дербі із петровським «Інгульцем».

Під час засідання виконавчого комітету затвердили рішення, що стосуються прав дітей, визначення місць їхнього проживання, встановлення опіки; прийнято рішення щодо поділу спадщини і дарування приватного житла з урахуванням інтересів неповнолітніх. Розподілена гуманітарна допомога від партнерів, що прибула в останні тижні, до благодійних організацій і місць компактного проживання переселенців. Затверджений перелік меморіальних дошок, які підлягають демонтажу. Міський голова Сергій Кузьменко повідомив про допомогу від англійського міста Бат. «Наші друзі доставили до нашого міста спеціальний медичний транспорт для дитячої лікарні. За його допомогою лікарі матимуть можливість доставляти маленьких пацієнтів, у разі потреби, до всіх медичних закладів України», – зазначив міський голова.

До логістики автомобіля в Олександрію долучився вінницький «Фонд підтримки та розвитку України», який доставив транспорт і довантажив автомобіль витратними матеріалами та інвалідними візками.

У місті перебувала засновниця фонду «Друзі Олександрії», представниця британського Бату (графство Сомерсет) Євгенія Шкіль. Вона українка, але тривалий час живе і працює в Англії. «Дякую вам, лідеру виконавчого комітету Кевіну Гаю та всій громаді Бату за організацію гуманітарної допомоги. Всі трансфери були надзвичайно важливими. Отримані генератори передали до дитячих садків, шкіл, пунктів обігріву. Більш потужні генератори направили до медичних закладів для забезпечення їхньої безперебійної роботи», – сказав під час зустрічі з пані Шкіль Сергій Кузьменко.

У свою чергу, Євгенія Шкіль зазначила: «Англійці активно підтримують Україну. Ми проводимо благодійні заходи, збираємо кошти і хочемо допомогти, адже розуміємо, що бюджет обмежений під час війни, а людям сьогодні треба жити. Тож готові допомагати і надалі. Мій візит в Олександрію спрямований на знайомство з людьми. Є бажання дізнатися історії, вивчити культуру і сьогодення. Мене приємно вразило ваше місто. Олександрія і Бат мають багато культурних та історичних паралелей, ми зацікавлені співпрацювати далі», – розповіла Євгенія Шкіль.

Жителі приватного сектору кварталу №10 погодили пропозицію перейменування провулку Мічуріна на провулок Павла Зімяхіна, який був агробіологом, педагогом, вчителем школи №2, поетом та фотохудожником. Був репресований у 1940 році.

Про футбол. У домашньому матчі ФК «Олександрія» зустрічався із «Інгульцем» із Петрового. Принциповий для обох команд матч закінчився із рахунком 0:0. І це вже шоста нічия під керуванням Руслана Ротаня. Правда, є маленьке виправдання. Під час матчу була оголошена повітряна тривога. Вимушена перерва тривала близько двадцяти хвилин і, звісно, змінила ритм гри.