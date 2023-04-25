Проводи, гробки, могилки, поминальні дні… А ще – батьківські суботи. Так називають період особливого поминання померлих. Як правило, протягом двох тижнів після Великодня. У цей час люди відвідують на кладовищах могили рідних і близьких, у храмах проводять особливі служби.

Є певні рекомендації. Наприклад, відвідувати і прибирати могили не лише рідних, а й покинуті, занедбані. Робити добрі справи, подавати милостиню. Є заборони, яких, на жаль, мало хто дотримується. Не треба на кладовищі влаштовувати застілля, особливо алкогольні. Не можна нічого забирати додому з кладовища. А ще не варто брати маленьких дітей на кладовище в дні проводів.

Але головне – пам’ятати, а не згадувати.