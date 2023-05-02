Імунізація: не нехтуйте

Як відомо, імунізація шляхом проведення профілактичних щеплень рятує мільйони життів. Про важливість та необхідність імунізації ми поговорили з Тетяною Діхтяренко, лікарем-педіатром, заступницею медичного директора з охорони дитинства і материнства ЦПМСП №1 Кропивницького.

– Тетяно Сергіївно, Україна долучилася до Європейського тижня імунізації. Але ж це тривалий і безкінечний процес.

– Так, це наша щоденна робота. Але протягом Європейського тижня ми акцентуємо увагу на цьому. Наші медичні заклади мають статус лікувально-профілактичних. Ми не тільки лікуємо, а й профілактуємо. Особливо в педіатрії профілактика інфекційних захворювань вкрай важлива.

– Про які інфекційні захворювання, яких можна запобігти шляхом вакцинації, йде мова?

– Ми профілактуємо повітряно-крапельні та кишкові інфекції. Держава забезпечує проведення щеплень від гепатиту B, туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції типу B, кору, паротиту, краснухи.

– У людей старшого віку на плечі є певна позначка – слід від вакцини…

– Так. Це робили щеплення від натуральної віспи. Завдяки масовій вакцинації натуральна віспа була ліквідована. А діагноз був небезпечний, захворювання дуже швидко розповсюджувалося і часто закінчувалося летально. На сьогодні світ поборов це захворювання. До того ж суттєво зменшилися випадки дифтерії, кору.

– Але час від часу ми чуємо про випадки того чи іншого захворювання, яке через масову вакцинацію начебто має бути ліквідованим.

– На жаль, ми не стовідсотково вакцинуємося. Є медичні протипоказання, відмови, а це процедура добровільна або за згодою батьків. Деякі батьки пишуть відмови проти вакцинації дітей, і їхні дітки несуть небезпеку для невакцинованих з об’єктивних причин: вроджені вади або інші протипоказання, які встановлюються на комісіях. Ці діти не захищені не тому, що не хочуть батьки, а не можуть.

Вакцинація спрямована на створення активного штучного імунітету. З середи­ни минулого століття існує Національний календар профілактичних щеплень. Він передбачає імунізацію як дитячого, так і дорослого населення. І кожна людина, починаючи з пологового, має власний календар щеплень. Не треба ним нехтувати. Вакцинація захищає не кожну конкретну дитинку, а середовище, суспільство, зрештою світ.