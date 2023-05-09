Музей міста: крига скресла?

Як обіцяли, продовжуємо підтримувати ідею створення музею історії міста Кропивницького. Нагадаємо: ідея належить галеристу Миколі Цуканову. Це неабиякий позитив, адже всі його ініціативи врешті втілювалися в життя. Здебільшого все залежало від нього, цього разу потрібна всебічна підтримка.

Ідею створення музею багато хто обговорює «в кулуарах», між собою. Висловлюють різні думки. А публічно першим відреагував народний депутат України Олександр Дануца. Він направив депутатське звернення на ім’я начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича. Депутат ініційоване Цукановим питання вважає слушним: «воно потребує розгляду та всебічного вивчення, тому що створення музею історії міста може мати декілька позитивних наслідків».

Серед позитивних наслідків, наведених Олександром Дануцею, збереження історії та культури, розвиток почуття належності до свого місця проживання, необхідність документування історії сьогодення, збереження пам’яті про мешканців міста, які віддали життя, захищаючи Україну, важлива складова туристичної інфраструктури обласного центру.

У зверненні нардеп акцентував увагу на важливому аспекті – життя видатних земляків. «Поки є можливість, поки живі вони та їхні нащадки, треба зібрати матеріали. Бо мине час, і наші онуки будуть вважати за удачу отримання документу або фото, пов’язаних з життям Кривохижі, Любовича, Короткова»...

Відповідь на депутатське звернення не забарилася. В ній, зокрема, зазначено, що «питання створення Кропивницького музею історії міста як культурно-просвітницького центру потребує обговорення з громадськістю та всебічного вивчення». І на основі викладеного «виконавчим органам міської ради було надано відповідні доручення для надання аргументованого висновку щодо доцільності та можливості створення вищезазначеного музею».

Наприкінці відповіді зазначено, що з 2016 року припинено утворення нових бюджетних установ без дозволу Кабміну, крім установ Нацполіції. Ну, порушувати закони та постанови ніхто нікого не закликає. По-перше, цей музей доцільно створити на базі вже існуючого – Ельворті. І Почесний громадянин міста Павло Штутман мав би цьому сприяти. По-друге, не варто гаяти час, починати збирати матеріали, експонати потрібно було ще вчора. Це вже давно робить Микола Цуканов в своїй галереї. Він продовжить це робити, потрібна лише всебічна підтримка.

Чи скресла крига, покаже не час, а конкретні дії конкретних людей. Усім, хто має конструктивні думки з приводу майбутнього музею, пропонуємо трибуну – шпальти нашої газети.