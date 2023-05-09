Мирна сесія у воєнний час

Минулого тижня продовжила роботу дев’ята сесія Кропивницької міськради. Під час засідання депутати проголосували за звернення до ВР щодо заборони діяльності УПЦ МП, передали пам’ятний знак «Євpеям – жеpтвам нацизму» на баланс громадської організації, перейменували 24 вулиці й провулки та проголосували земельні питання. І ще депутати внесли зміни у бюджет, виділивши кошти на потреби вимушених переселенців.

Сесія відбувалася четвертого травня – у Міжнародний день боротьби з булінгом, оголошений ООН у 2012 році. Тому народні обранці в знак підтримки позиції організації прикріпили на одяг стрічки рожевого, синього чи фіолетового кольорів.

Першим питанням у порядку денному стояв проєкт рішення зі зверненням міськради до ВРУ та Кабміну. Документ був розроблений у межах розгляду електрон­ної петиції від 17 квітня 2023 року щодо заборони діяльності УПЦ МП на території області та міста Кропивницького. Це питання не є в компетенції міськради, і заборонити діяльність ворожої церкви може лише Верховна Рада, внісши зміни в діючі закони України. У самому зверненні йде мова про те, що десятий рік дії, які вчиняє РФ, є геноцидом українського народу, злочином проти всього людства. У той же час на території міста продовжують діяти релігійні організації УПЦ, які є джерелом поширення російської пропаганди, що є неприпустимим. Також вказано, що містяни звертаються до державних органів влади з проханням невідкладно доопрацювати та розглянути проєкти законів України щодо регулювання релігійної діяльності в Україні. Депутати підтримали запропонований текст і доручили апарату ради направити його до вищезгаданих державних установ і народних обранців від міста.

Ще одним із важливих і проголосованих питань була передача пам’ятного знаку «Євpеям – жеpтвам нацизму», встановленого на розі вулиць Тельнова і Героїв-рятувальників, на баланс ГО «Кіpовогpадська євpейська громада». Як відомо, це питання піднімалося не вперше. Єврейська громада міста та мерія мали спільні плани щодо відновлення пам’ятника та створення навколо нього скверу Праведників народів світу. Але війна їх просто скасувала. А відкласти роботи не можна – пам’ятник потребує вже не косметичного, а капітального ремонту. Тепер громада матиме можливість впорядкувати пам’ятку та сквер самотужки, при цьому уникнути втрат часу на бюрократичні рішення та виконати всі ремонтні роботи в стислий термін.

Також обранці проголосували за перейменування 24 вулиць і провулків в обласному центрі. Не будемо перераховувати всі нові назви, зупинимось на декількох. Зокрема, вулиця Бєляєва тепер носитиме ім’я скульптора Віктора Френчка, провулок Паризької комуни – ім’я поетеси Світлани Барабаш, провулок Рум`янцева – педагога Нінелі Бокій, провулок Васнецова – художниці Марії Примаченко. Вулицю і провулок Мініна об’єднали й назвали Синьоводською. Тупик Дагестанський тепер Солодка Балка, а провулок Червоний носитиме назву Червоної калини.

Також депутати підтримали укладання договору про партнерство обласного центру з німецьким містом Крефельд. Партнерські відносини зможуть розвинути економічні, наукові, соціально-культурні зв’язки, туризм та інші напрямки життєдіяльності громади. Крім того, в умовах сьогодення міста-партнери можуть надавати гуманітарну допомогу для підтримки внутрішньо переміщених осіб та фінансовий ресурс для післявоєнної відбудови громад.

У другій частині засідання розглядалися 66 питань стосовно регулювання земельних відносин. До речі, під час їх розгляду депутати не заслуховували доповідача, а відразу мирно голосували. Тільки декілька разів слово брав депутат Цертій, щоб розібратися у конкретиці питання. Так, він нагадав обранцям, що в місті забагато тимчасових споруд, і, поновлюючи оренду з їх власниками, їм надається можливість побудувати капітальну будівлю. А це вже інші відносини, і просто знести споруду вже буде важко. Депутати дослухалися до зауважень і відправили декілька проєктів рішень на доопрацювання.