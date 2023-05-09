Олександрія нескорена

Упродовж минулого тижня в Олександрії відбулося чимало подій. Міський голова зустрівся з призером «Ігор нескорених», аматорський дитячий театр переміг в обласному конкурсі, а футболісти зіграли унічию із «Шахтарем».

Міський голова Сергій Кузьменко, начальник Олександрійської РВА Ольга Коріненко та голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев ознайомилися з підготовкою до виконання завдань за призначенням в зоні бойових дій та провели робочу зустріч з командиром підрозділу, де служить багато олександрійців. Олександрійська громада вже не один рік поспіль допомагає підрозділу у питаннях покращення матеріальної бази для спеціальної підготовки, вирішення соціально-побутових умов для військовослужбовців та членів їхніх родин. За час співпраці з бюджету різних громад району виділено близько одного мільйону гривень для розв’язання соціально-побутових проблем, піднесення престижу військової служби в Національній гвардії, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва. Сергій Кузьменко та Ольга Коріненко вручили командиру підрозділу прапори міста Олександрії та Олександрійського району.

Очільник міста зустрівся з призером «Ігор нескорених» Сергієм Майданюком, який уперше взяв участь в подібних змаганнях і одразу став одним із найкращих. Сергій Майданюк посів два ІІІ місця: з баскетболу на візках та плавання, причому І та ІІ місця з плавання посіли бійці, що мають усі кінцівки. «Дякую, що любите свою країну й зробили все, аби ворог зупинився. Саме завдяки стійкості, мужності й відвазі таких людей, як ви, ми й здобудемо перемогу на війні. Наразі ж вітаю з призовим місцем на відбіркових змаганнях», – сказав очільник громади.

Місце компактного проживання вимушених переселенців було забезпечено продуктами. Допомога була доставлена через волонтера благодійної організації «Християнська місія “Милосердя і здоров’я” Олександра Рубана. Допомога надана фондом We stand with Ukraine та його партнерами Samaritan’s Purse та World Food Programme.

65 сімей отримали мультиварки, передані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійним фондом «Безпечне майбутнє». Це родини із категорій вимушених переселенців, багатодітних, малозабезпечених і тих, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Народний аматорський театр юного глядача «Апельсин» переміг у номінації «Актуальність теми» на 64-му обласному огляді-конкурсі «Театральна весна Кіровоградщини». Колектив визнаний кращим за авторські проєкти «Ми – діти війни», «Все буде Україна!» та «Закрийте небо». Ці роботи набрали мільйони переглядів в Інтернеті.

У межах акції «Подаруй українську книгу» працівники міської ради передали книжки до пункту прийому на базі дитячої музичної школи. Серед подарованих примірників багато художніх та наукових творів сучасних олександрійських авторів. Зокрема, від юної письменниці Аліни Шевченко, яка підтримала цю ініціативу й додатково передала ще декілька своїх книжок.

Про футбол. У 25-му турі до Олександрії завітав лідер чемпіонату – донецький «Шахтар». Матч вийшов динамічним і цікавим і проходив на хороших швидкостях. Першими, на 9-й хвилині, забили олександрійці, але перемогу втримати не вдалося. На 75-й хвилині матчу донеччани зрівняли рахунок.