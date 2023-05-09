Війна і діти

Вони приїжджають як переселенці, стають сиротами внаслідок загибелі батьків, опиняються в складних життєвих обставинах, залишаються в пологових будинках… Усе це – про дітей. Ще й війна. Начальниця управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради Тетяна Тимоховська розповіла «УЦ» про особливості вирішення доль дітей під час війни.

– З початку війни в обласному центрі було вилучено 27 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Майже всі тимчасово влаштовані в сім’ї, в тому числі в родини патронатних вихователів. Знаходяться там до набуття статусу позбавлених батьківського піклування, після чого вони влаштовуються до сімейних форм виховання: потрапляють під опіку родичів, усиновлюються, влаштовуються в прийомні сім’ї або їх приймають дитячі будинки сімейного типу.

В нас є дитячі будинки сімейного типу і патронатні родини, але потрібні ще, їх багато не буває. Держава підтримує такі сім’ї і психологічно, і матеріально, стимулюючи їх створення. Але головне – покликання, любов до дітей, бажання змінити їхні життя на краще, соціалізувати.

Що стосується новонароджених, від яких відмовляються в пологових будинках, з їхнім влаштуванням немає проблем. В нас є черга кандидатів на всиновлення, і малюків забирають охоче. Після двохмісячного віку такі дітки підлягають всиновленню. Раніше їх переводили до дитячого будинку, а зараз вже нові батьки забирають з пологового будинку або з перинатального центру – в залежності від того, де дитинка народилася.

Щодо дітей з числа ВПО. Нам не доводилося влаштовувати неповнолітніх, які прибули без дорослих. Якщо приїжджали без батьків, то в супроводі бабусь або інших родичів. Ми вирішуємо питання підтвердження родинних зв’язків, що дає право на соціальні виплати і представлення родичами інтересів дитини. До слова, у Кропивницькому зараз проживає 6172 дитини з числа тимчасово переміщених. З них 46 – «статусні», тобто мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування.

Ми намагаємося вилучених з неблагополучних сімей дітей одразу влаштовувати в родини, але бувають випадки, коли їм доводиться нетривалий час перебувати в Центрі соціально-психологічної реабілітації. Там їм краще, спокійніше, затишніше, безпечніше, ніж в родинах, з яких їх вилучили. Дивно, але на такі родини війна вплинула особливо. Усе суспільство згуртувалося, люди стали більше цінувати один одного, а неблагополучні батьки стали більше вживати алкоголю, менше уваги приділяти дітям, їхнє недбайливе ставлення до дітей погіршилося.

У всіх випадках, де вбачається порушення прав дітей – жорстоке поводження, приниження, образи, неналежне утримання, – негайно звертайтеся до нашого управління за телефонами: (0522) 35-83-33, 35-83-36.