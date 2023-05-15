Медунівер багатостраждальний

«У Кропивницькому відкрили філію Донецького національного медичного університету». Такими заголовками рясніли українські стрічки новин у 2016 році. За п’ять років потому ЗМІ пишуть: «У Кропивницькому закривають філію ДНМУ»… Цитата статті «УЦ» дворічної давнини. І сьогодні знову в центрі уваги ДНМУ.

У 2014 році університет переїхав з Донецька до Краматорська, Слов’янська, Лимана, Маріуполя, а згодом – до Кропивницького. На жаль, дісталося йому в нашому місті. На сайті «Держлікслужби» читаємо: «Після проведення Міністерством охорони здоров’я України аудиту діяльності Донецького національного медичного університету були виявлені численні факти порушення бюджетного законодавства та незаконного використання коштів державного бюджету. Це стало підставою для ротації виконувача обов’язків ректора – було ухвалене рішення про “перезавантаження” керівництва. Новою керівницею ДНМУ стала професорка Майя Єрмолаєва».

Ця пані знайома кропивничанам. Саме за її керівництва університетом ледве не ліквідували кропивницьку філію. Тоді на захист вишу виступили студенти, викладачі, громадськість, лікарі, керівництво області. Відстояли. Були певні кадрові ротації, Єрмолаєву замінив Петро Кондратенко. З ним достроково було розірвано контракт у листопаді 2021 року. У жовтні 22-го виконуючим обов’язки ректора було призначено Анатолія Анчева. Його нещодавно й замінила на посаді Майя Єрмолаєва.

У коментарі «Гречці» стара-нова очільниця вишу сказала, що на сьогоднішній день найголовніше – це зберегти викладацький склад і контингент студентів, а далі вже вирішувати поточні питання для забезпечення більш-менш повноцінного освітнього процесу.

Як стало відомо «УЦ», чергова кадрова ротація дуже хвилює студентів і викладачів. Справа не в тому, що шкодують за звільненим Анчевим. До нього багато питань і претензій. Є підстави вважати, що Єрмолаєва реалізує почату два роки тому ідею – закриття кропивницької філії. На жаль, їй є чим аргументувати. Університет позбавили приміщення у майже центрі міста. Нове приміщення юридично не закріплено за університетом. Більше того, у складі наглядової ради немає жодного кропивничанина. То хто і в який спосіб має відстоювати інтереси філії?

Не виключено, що в.о. ректора буде зустрічатися з керівництвом області. Хочеться, щоб під час зустрічі були враховані й обговорені всі спірні та проблемні питання. Медунівер має залишитися в місті. Його студенти паралельно з навчанням вже працюють у медзакладах міста, і ними пишаються, і їм дякують.