Олександрія безпечна

Минулий тиждень видався в місті наповненим подіями. Відбулись засідання виконкому та міськради, автором нової серії марок, яку надрукувала «Укрпошта», став олександрієць, пройшла вистава кропивницького академічного театру. А ще було вигнання тренера футбольної команди «Олександрія» під час виїзного матчу з дніпрянами.

Напередодні сесії міської ради відбулося засідання виконкому, під час якого міський голова Сергій Кузьменко повідомив про те, що освітяни проходитимуть щорічний медичний огляд безкоштовно. Для цього буде виділено близько 1 млн грн. На підготовку до нового навчального року з бюджету планується виділити близько 2,5 млн грн. Більшість коштів піде на обслуговування та ремонт систем опалення у дитячих садочках та школах.

Вже під час сесії міськради депутати проголосували за створення служби «Соціальне таксі». 3-тю лікарню перевели на баланс КП «Житлогосп». У цій будівлі планують створити соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у дитсадках та гуртожитках навчальних закладів. Вирішили також, що пам’ятники загиблим героям з Олександрії на місці їх поховань мають намір теж встановлювати коштом міського бюджету. «Спілкувався з родинами загиблих олександрійців. Вони стоять на позиції того, щоби місця поховання військових були уніфіковані. Підтримую таку позицію. Уже створена робоча група, ведемо дискусію, який вигляд мають мати місця поховання наших героїв», – сказав міський голова.

За словами міського голови, День міста відзначатимуть 27-28 травня. У ці дні всі заходи будуть направлені на підтримку Української армії. Гучного святкування не буде, натомість проведуть благодійні заходи. Замість подарунків – донати на ЗСУ. На всіх заходах і локаціях, які працюватимуть у ці дні, відбуватимуться збори на авто для бійців.

Днями Олександрія отримала гуманітарну допомогу від БО «Безпечне майбутнє». Цього разу серед отриманого були гігієнічні набори для людей з особливими потребами та набори для відпочинку – «Школа в коробці» та «Раннє дитинство». Кожен шкільний бокс важить понад 40 кілограмів. Комплекти містять велику кількість різних шкільних та канцелярських предметів. Зокрема маркери, пензлі, крейду, ручки, олівці, лінійки, зошити тощо. До наборів «Раннє дитинство» увійшли приладдя для малювання, настільні ігри, м’які іграшки, м’ячі та інші корисні речі, що можуть бути використані й для організації дозвілля під час перебування в укритті. Відповідно до рішення виконавчого комітету, гігієнічні комплекти направлять до Благодійного фонду «Центр допомоги Олександрія», що опікується переселенцями, а розвиваючі набори – до шкіл і садочків Олександрійської громади.

Автором нової серії марок від «Укрпошти» є олександрієць, заслужений художник України Олександр Охапкін. На трьох марках зображено бійців спеціальних штурмових підрозділів системи МВС – Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Марки вийшли тиражем 235 тисяч примірників.

За підтримки Сергія Кузьменка у переддень Дня матері та Дня сім’ї в міському театрі відбулася вистава «Моїй мамі 100 років» у виконанні академічного драматичного театру ім. Кропивницького. На виставу разом із сім’ями були запрошені матері загиблих героїв, волонтери, багатодітні матері, батьки-вихователі, представники громадських організацій та активні родини громади.

Про футбол. Олександрійський клуб вже вкотре зіграв внічию з мінімальним рахунком 1:1. На цей раз у гостях вони розійшлися миром у перенесеному матчі першого туру із «Дніпром-1». Форвард «Дніпра-1» Артем Довбик на 20-й хвилині реалізував спірний пенальті. Однак виграти дніпрянам не судилося. Уже за кілька хвилин гості зрівняли рахунок завдяки добре розіграному стандарту. Сергій Рибалка виконав навіс, а Кирило Ковалець переправив м’яч у ворота.

На жаль, не обійшлося без скандалу. Рішення призначити пенальті обурило тренера гостей Руслана Ротаня, який почав розбиратися з суддями та представниками суперників, за що був вигнаний зі стадіону. Отримав червону картку й адміністратор дніпрян Вадим Комардін. А от за те, що під час невеликої суперечки тренера олександрійців штовхнув Жоау Пеглоу, від рефері Ярослава Козика не надійшло на рахунок легіонера навіть зауваження.