В Кропивницькому представили проект “Вистоїмо разом”

У вівторок, 16 травня, в Кропивницькому відбулась регіональна презентація проекту “Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з війною”.

Зустріч пройшла у форматі круглого столу і зібрала представників органів місцевої влади, територіальних органів, міністерств і відомств України в області, міських рад та громадських організацій. Модерувала захід Любов Кан, керівниця НУО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” – регіонального партнера УЖФ в м. Олександрія Кіровоградської обл.

“Збройний конфлікт поставив перед нами нові завдання. Ми боремося не тільки з домашнім насильством, гендерно зумовленим насильством, ми ще маємо створити систему боротьби та протидії підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною”, – зазначила Катерина Колтунова, заступниця з гуманітарних питань Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Олена Панченко, координаторка проекту Українського Жіночого Фонду, подякувала Кіровоградщині за гостинність і підтримку, висловлюючи надію на продуктивну співпрацю в майбутньому. “Ми стикнулися із сексуальним насильством, пов’язаним з війною, ще у 2014-му році, в 2022-му році ця тематика стала ще більш актуальною, а випадків стає все більше і більше. Але, на жаль, ці люди… вони мовчать. Це і жінки, і чоловіки, і діти, і літні люди, але вони мовчать. В деяких випадках ми знаємо, що ці люди звертаються до громадських організацій. І саме тому виникла ідея через наших регіональних партнерів об’єднатись і спільно з владою досягти тих завдань, які ми ставимо перед собою”, – поділилась Олена Панченко.

Участь в заході взяла Урядова Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Вона відзначила важливість боротьби за свободу і права, особливо в контексті збройного конфлікту: “І ми не можемо обрати іншої долі, ніж боротися за власну свободу, за життя, за цінності, за права бути тією країною, якою ми хочемо бути, і за право бути вільним і незалежним народом, який завжди був і є український народ, який сьогодні об’єднує велику українську політичну націю”.

Під час презентації напрацювань національної політики у сфері відповіді на сексуальне насильство, пов’язане з війною, зокрема на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» вона наголосила: “Ваша залученість і ваша активна участь — запорука того, що політика буде ефективною”.

В межах заходу відбулось представлення Коаліції 1325 Кіровоградщина та досвіду Кіровоградської області в реалізації регіонального Плану заходів на виконання Національного плану дій 1325.

Марина Дячук, адвокаційниця та тренерка НУО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” – регіонального партнера Українського Жіночого Фонду в м. Олександрія Кіровоградської області, поділилася досвідом локалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в громадах Кіровоградщини.

Захід, проведений за підтримки Європейського Союзу, завершився відкритою дискусією та обміном думками під час неформального спілкування.

Про проект “Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною”

Проект має на меті вдосконалити систему реагування на сексуальне насильство, пов’язане з війною, забезпечити адресну підтримку постраждалим, а також на основі міжнародних стандартів і найкращих практик розробити та відпрацювати механізми взаємодії.

Ініціатива спрямована на зміцнення передумов для більш ефективного функціонування системи реагування на сексуальне насильство, пов’язане з війною, з акцентом на постраждалих та з урахуванням їх досвіду, потреб і перспектив.

Аби досягти мети, проект працює у 3-х ключових напрямках та впроваджує наступні активності:

Підвищення спроможності ключових стейкхолдерів (суддів, прокурорів та поліції), залучених до надання цільової допомоги постраждалим.

Цей напрямок передбачає навчальні поїздки для суддів, поліцейських, фахівців з соціальних служб, медичних працівників, адвокатів, громадських організацій та ЗМІ. На основі набутого міжнародного досвіду розробляються та впроваджуються навчальні курси для суддів та мультидисциплінарних груп, зацікавлені представники яких матимуть можливість отримати нову інформацію та навички щодо особливостей роботи з випадками сексуального насильства в умовах війни, з урахуванням конкретних потреб, ризиків і травм постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною.

Створення ефективної системи реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з війною, на регіональному рівні.

Цей компонент спрямований на посилення співпраці між органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, громадськими організаціями, правозахисниками/цями, навчальними закладами та ЗМІ у 14 областях України. Він передбачає впровадження грантової програми на підтримку місцевих жіночих НУО в пілотних регіонах для створення стійких механізмів роботи з людьми, які пережили сексуальне насильство в умовах війни, через реалізацію дієвих та ефективних цільових заходів.

Участь у розробці відповідної нормативно-правової бази та адвокація її впровадження

Цей компонент передбачає розробку нормативно-правової бази для ефективного реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з війною, з акцентом на впровадження процесу репарацій, визнаного однією з найбільш критичних потреб у цій сфері, вивчення існуючого міжнародного досвіду та розробку практичних механізмів отримання репарацій в Україні, а також проведення експертних дискусій та засідань робочих груп.

Очікувані результати проекту:

Підсилена спроможність ключових стейкхолдерів у наданні цільової підтримки постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, з урахуванням найкращого міжнародного досвіду та адаптованого під національний/ регіональний контекст. Покращена українська експертиза у сфері запобігання та реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з війною. Створена та працююча ефективна система надання адресної допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, на основі механізмів регіональної співпраці між ключовими стейкхолдерами. Успішно впроваджено конкретні рішення для надання цільової підтримки постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, та посилено взаємодію між ключовими стейкхолдерами. Розроблена правова база для ефективного здійснення репарацій постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною, із забезпеченням публічного притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

Географія проекту:

Проект охоплює всю Україну з фокусом на 14 областях — на сході та заході, на півночі та півдні.

Український Жіночий Фонд виконує проект у партнерстві з регіональними коаліціями 1325 та мережею регіональних і тематичних партнерів УЖФ, серед яких органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, профільні громадські організації, жінки-активістки, правозахисник/ці, навчальні заклади, ЗМІ тощо.

Тривалість проекту: з жовтня 2022 р. по березень 2024 р. (18 місяців)

Проект виконує Український Жіночий Фонд у партнерстві з громадською організацією «Ла Страда – Україна» та Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем» за підтримки Офісу Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й Апарату Урядової Уповноваженої з питань гендерної політики та за фінансування Європейського Союзу.