Правоохоронці застерігають: будьте пильними, аби не потрапити в пастку шахраїв

Останнім часом почастішали випадки шахрайства, пов’язані з використанням інформаційних технологій, серед них здійснення операцій з купівлі-продажу в соціальних мережах, отримання особистих даних на фішингових сайтах з подальшим викраденням коштів з рахунків громадян, а також оманливі публікації недобросовісних людей з проханням збору фінансової допомоги.

Поліцейські вкотре наголошують на дотриманні порад, які допоможуть убезпечити себе від протиправних посягань.

Нині поширеним є шахрайство, що полягає у створенні сайтів-двійників, де оплативши товар або вказавши особисті дані, ви потрапляєте в пастку шахраїв. Ніколи не залишайте свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. Уважно перевіряйте адреси веб-сторінок, впевніться у тому, що сайт є офіційним. Надавайте перевагу перевіреним інтернет-майданчикам для здійснення купівлі-продажу товарів чи послуг.

Для оплати товарів (послуг) використовуйте окрему платіжну картку з обмеженим лімітом, що унеможливить її використання для зняття готівки шахраями.

Користуючись карткою, нікому не повідомляйте (у тому числі банківським працівникам) її пін-коду, а також спеціальних кодів, які надходять на ваш мобільний телефон задля підтвердження здійснення певних операцій.

Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок через мережу Інтернет, не розміщуйте номер мобільного, прив’язаного до банківської карти, не вказуйте особисту інформацію, яку можуть використати зловмисники для шахрайських дій. Якщо фінансову інформацію розголошено, слід негайно блокувати картку, і в разі підозри на шахрайство повідомляти кіберполіцію.

Уважно перевіряйте інформацію про збір коштів «на благодійність» чи потреби армії. Запросіть детальну інформацію, підтверджуючі документи про збір. За можливості, перераховуйте гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, вказані на сайті НБУ, або через додаток «Дія», аби гроші потрапили до тих, хто їх дійсно потребує.

У разі вчинення стосовно вас шахрайських дій – негайно зверніться до поліції за номером «102» або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua/