Як отримати допомогу на поховання у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні?

Інформація про те, що Пенсійний фонд України виплачує допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання, або якщо померла особа була “військовим” пенсіонером, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії , але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, – відома багатьом.

А чи знали ви, що у зв’язку з ліквідацією з 01 січня 2023 року Фонду соціального страхування, ще однією функцією Пенсійного фонду України стала виплата допомоги на поховання у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні.

В яких випадках передбачено виплату допомоги?

Статтею 20 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” передбачено, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда, баби за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони: були на повному його утриманні; одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога на поховання застрахованої особи виплачується за основним місцем роботи померлого працівника.

Хто отримує допомогу?

Допомога надається застрахованій особі, членові її сім`ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Розмір допомоги

Відповідно статті 21 Закону та постанови правління Пенсійного фонду України від 26.12.2022 № 29-1 допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі 4100,00 грн.

Які документи необхідно надати для отримання допомоги на поховання члена сім’ї?

Особа, що звертається за наданням допомоги на поховання, повинна надати страхувальнику: заяву застрахованої особи, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть та інші акти цивільного стану (народження члена сім’ї та його походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені), необхідні для підтвердження сімейних відносин, документи про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні застрахованої особи.

Як роботодавцю подати заяву-розрахунок?

Роботодавець, тобто страхувальник, у свою чергу, подає заяву-розрахунок або в паперовому вигляді до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду особисто, або надсилає в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua).

Термін надавання допомоги

Страхові виплати, передбачені цим Законом, здійснюються у разі, якщо звернення за їх призначенням надійшло не пізніше шести календарних місяців з дня смерті застрахованої особи або членів її сім`ї.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області