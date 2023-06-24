Дистанційне призначення чи поновлення пенсії особі, яка перебуває за кордоном – це реальність!

Кого стосується?

31 травня 2023 року набрала чинності постанова правління Пенсійного фонду України від 20.04.2023 № 21-1, якою внесено зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Ці зміни стосуються осіб, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця.

Яким способом подати документи?

Зазначені особи у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, заяву про призначення (поновлення) та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, можуть надсилати засобами поштового зв’язку.

Які документи необхідно надіслати для призначення пенсії?

Для призначення пенсії до заяви про призначення/перерахунок пенсії додаються:

– копія документу/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

– оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

– копії документів, що визначають право на призначення пенсії (пункт 2.1 – 2.4, 2.6, 2.9 розділу ІІ Порядку № 22-1).

Які документи необхідно надіслати для поновлення пенсії?

Для поновлення пенсії до заяви про призначення / перерахунок пенсії додаються:

– копія документу/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

– оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

– копія паспорта громадянина України.

Важливі нюанси!

Заява про призначення (поновлення) пенсії може подаватись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації особи.

Додані до заяви про призначення (поновлення) копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Днем звернення за призначенням (поновленням) пенсії вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України Кіровоградській області