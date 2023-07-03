Коли дружина живе в Instagram’і

Гадаєте, тільки вам тепер нелегко? Помиляєтеся. Он Аліну Левченко попросили з роботи. А її чоловіка – нашого земляка, Богдана Торохтія, журналісти доводять до розладів психоемоційного стану.

Не знаєте, хто ці люди? «Громадська діячка, бізнесвумен, гендерний експерт, волонтерка, мама, заступник генерального директора агрохолдингу, голова міжнародної організації із захисту прав людини, президент всеукраїнського об’єднання із захисту прав матерів», – відрекомендував 2020 року Аліну Левченко один глянцевий журнал. Із серпня 2021 року вона – дружина видатного державного діяча, народного депутата від «Слуги народу», вихідця з Кіровограда Богдана Торохтія.

Його ще дехто пам’ятає у Кропивницькому як юрисконсульта місцевого відділу Держсільсгоспінспекції, створеної 2011 року й ліквідованої 2017-го «за ненадобностью». Але всенародну славу Торохтій здобув парламентарієм. На четвертому місяці законотворчої діяльності він направив київському голові Кличку листа з проханням «повідомити про можливість забезпечення службовим житлом у місті Києві моїх помічників-консультантів у кількості 8 чоловік». Дуже ласкаво попросив, звернувшись: «Віталю Володимировичу». Такі милі звертання тепер нечасто почуєш, хіба що в ЖЕКу: «Лєночка Петровночка, будь ласочка, зайдіть до Тарасика Тарасиковича». Що відповів Віталя Кличко Боді Торохтію – широкій громадськості невідомо.

Минули ще два роки – і Богдан Григорович поскаржився на «розлади психіко-емоційного стану» (очевидно, мався на увазі психоемоційний стан). Так Торохтій описав свої проблеми, позиваючись до інформагенції «Центральноукраїнське бюро новин», яке опублікувало новину про нього «“Слуга народу” з Кіровоградщини “забув” задекларувати автомобіль». У новині, через яку так розхвилювався нардеп, ішлося про незадекларований Ford Fusion, яким він 2020 року поповнив свій невеличкий автопарк (уже були власний Volkswagen Tiguan і орендовані в колишньої дружини Audi A5, BMW 528I та Jaguar XJL). Помилка інформагенції полягала в тому, що не розібралася в особливостях мінливого законодавства: виявляється, нардепам та деяким великим начальникам дозволялося не декларувати зміни свого майнового стану, які сталися впродовж двох останніх місяців 2020 року – саме тоді Торохтій обзавівся Ford Fusion. Проте довести в суді причинно-наслідковий зв’язок між новиною на сайті і «розладами психіко-емоційного стану» йому не вдалося. У позові відмовлено.

Нещодавно про Торохтія знову заговорила вся Україна. Привід – розслідування Bihus.Info. Не побоявшись за психоемоційний стан Богдана Григоровича, журналісти встановили, що під час великої війни його сім’я змінила три автомобілі. Машини оформлювалися на Аліну Левченко, яка раніше працювала помічницею нардепа Сергія Капліна та радницею міністра інфраструктури Володимира Омеляна (повний перелік титулів – громадська діячка, бізнесвумен, гендерна експертка і прочая, і прочая, і прочая – опубліковано вище). Рік тому дружина Торохтія продала свій Range Rover Sport за 76 тисяч доларів (понад 2,6 млн гривень) і придбала Mercedes-Benz G400 2020 року випуску. Такий позашляховик на вторинному ринку вартує щонайменше 5 млн грн. Згодом Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover. Теперішня вартість такого авто – 6,8 млн грн. У березні нинішнього року подружжя змінило Range Rover на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580. Така машина нова коштує понад 7 млн грн. А ще Аліна Левченко під час війни обзавелася нерухомістю на курорті в Болгарії та в ЖК «Новопечерська вежа» в Києві.

«Також журналісти з’ясували, що з 24 лютого 2022-го по 1 червня 2023-го нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після повномасштабного вторгнення рф парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора роки. Завдяки публікаціям Аліни Левченко у Instagram’і журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ», – повідомляє Bihus.Info.

Дослідивши ще одне фото, опубліковане Аліною Левченко, журналісти запідозрили, що у серпні 2022 року ця щаслива пара побувала в Болгарії, цілком можливо – з нагоди другої річниці шлюбу. На запитання, чи виїжджав тоді до Болгарії і з якою метою, нардеп сказав, що не пам’ятає. А й справді, журналісти ще спитали б, що він їв увечері 3 лютого 1989 року і яка тоді була погода.

Увесь цей галас почули в державному концерні «Укроборонпромі», оскільки останніх кілька місяців Аліна Левченко трудилася на підпорядкованому йому підприємстві «Антонов» радницею генерального директора. Там вирішили з’ясувати, кого ж вони взяли на роботу, і затіяли перевірку компетентностей Аліни Левченко. Завершилася перевірка розірванням трудового договору. Чекаємо нових фото в Instagram’і.

Віктор Іваненко, «УЦ».