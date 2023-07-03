Олександрія активна

Минулий тиждень для мешканців міста був доволі насиченим. Відсвяткували День Конституції, першу річницю відзначив комунальний транспорт, ввели заборону пересування таксі після 22.00, голова міської громади провів цілу низку зустрічей. А для дітей найголовнішою зоною відпочинку став фонтан у парку імені Шевченка.

Почнемо із офіціозу. 28 червня біля пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди Дня Конституції відбулися нагородження людей та трудових колективів, діяльність яких систематично спрямована на допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям.

«Хто не захищає Конституцію, того вона теж не може захистити. Тому українці зі зброєю в руках відстоюють право свого народу жити у вільній демократичній країні. Тому українському народу важко. Українці як одні із перших, хто створив Конституцію, так і перші, хто повстав проти дикої орди. Дякуємо нашим захисникам, воїнам, офіцерам і солдатам, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну», – сказав під час відзначення річниці очільник міста.

Виповнився рівно рік, як на вулиці міста вийшли нові сучасні муніципальні автобуси КП «Олександрійський транспорт». За цей час майже мільйон пасажирів скористалися послугами комунального транспорту. Протягом року підприємство сплатило майже 1,5 грн. податків до місцевого та державного бюджетів.

«Автобуси обладнані всіма необхідними зручностями. Перший рік роботи підприємства був повний випробувань, але завдяки нашим зусиллям, підтримці місцевої влади та довіри пасажирів, ми зуміли створити надійну і комфортну систему перевезень», – розповів директор підприємства Олександр Коновалов.

Як повідомив голова громади Сергій Кузьменко, міська рада запустила роботу безкоштовної гарячої лінії для ветеранів та ветеранок, їхніх сімей, а також родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Телефонувати можуть і ті військові, які проходять службу та потребують консультації або підтримки. Номер гарячої лінії знаходиться на сайті міськради. Також можна писати цілодобово у Viber чи Telegram.

Із запровадженням ОВА додаткових безпекових заходів міськрада заборонила розважальні, масові заходи, роботу закладів ресторанного господарства та роботу служб таксі після 22.00 години.

Сергій Кузьменко зустрівся із Олександром Пилипенком (на фото), переможцем на Всесвітньому конкурсі баяністів-акордеоністів в Італії та Міжнародному музичному конкурсі «Адажіо», що проходив в онлайн-форматі у Туреччині.

«Мені дуже приємно, що я підтримав творчість нашого міста і ви змогли поїхати до Італії, взяти участь у престижному конкурсі та показати, що в Олександрії є талановиті люди. Дякую, що несете українську культуру в Європу та світ», – звернувся до музиканта Сергій Кузьменко.

І про головне. Олександрія на сьогодні направила на підтримку бійців та їхніх родин майже 6 млн грн. Із них: 1,8 млн – на підтримку та лікування бійців; 2,4 млн – родинам загиблих захисників на облаштування місць поховання. А також 1 млн 746 тис. грн, зібрані під час відзначення Дня міста будуть направлені на закупівлю техніки та обладнання.