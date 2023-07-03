Розсудивши тверезо

У слідчий ізолятор відправили Миколу Нерадька, 32-літнього патрульного поліцейського з Новгородки, підозрюваного в недбалій, ще й напідпитку, їзді, що призвело до загибелі трьох неповнолітніх пасажирок. Постанову про взяття його під варту і відсторонення від служби ухвалив суддя, якого сім років тому затримували патрульні, запідозривши в керуванні авто під градусом.

Спочатку – про Нерадька. Трагедія, до якої він причетний, нещодавно сколихнула всю Україну. Нагадаємо, 25 червня удосвіта Нерадько повіз своїм «Мерседесом» на край Новгородки сімох дівчат і хлопців, які справляли випуск зі школи і хотіли зустріти разом світанок. Виїхавши із селища, водій втратив контроль над авто, воно тричі перекинулося, дві пасажирки загинуло на місці, третя померла в лікарні, ще одна лікується. Невдовзі після аварії працівники ДБР затримали Нерадька. Прилад Drager показав: керував авто нетверезим.

У Кіровському райсуді, де розглядалося питання про обрання запобіжного заходу, Нерадько сказав, що визнає вину. Каявся, обіцяв довіку допомагати родичам загиблих. Суддя Олексій Галаган ухвалив постанову про тримання його під вартою впродовж двох місяців і відсторонення від служби на час досудового слідства. Цілком адекватне, тверезе рішення! Адвокат, який захищає Нерадька, сказав, що не оскаржуватиме постанови судді Галагана. Але ж, пам’ятаємо, коли самого Галагана затримали поліцейські за підозрою в їзді напідпитку, таке почалося!

Інцидент трапився у ніч з 25 на 26 липня 2016 року. За годину до півночі патрульні помітили на вулиці Водогінній у Кропивницькому авто, номерний знак якого не підсвічувався. Зупинили. Водієм виявився суддя Олексій Галаган. Припустивши, що він нетверезий, поліцейські запропонували пройти процедуру із застосуванням спеціального приладу. Олексій Валерійович погодився, але в правоохоронців, як на зло, не виявилося при собі тієї штуковини. Викликали колег, в яких прилад був. Але Галаган вирішив не чекати їх і поїхав. Поліцейські – навздогін. Він устиг загнати авто на своє подвір’я і зачинити ворота. Вийшовши з двору, сказав поліцейським, що відмовляється від медогляду. Ті спробували затримати його. Через якусь хвилину двоє патрульних уже борюкалися із суддею на тротуарі. Таки подолавши опір противника і скувавши його руки кайданками, повезли до нарколога. Тест показав, що Галаган – у стані алкогольного сп’яніння. Але той відмовився розписуватися про це. На тому його нічні пригоди закінчилися.

Удень Галаган не забарився із заявою про притягнення до відповідальності поліцейських, з якими не знайшов консенсусу. Мовляв, перевищили повноваження, безпричинно застосували силу. Йому не повірили і відмовили в порушенні карного провадження щодо патрульних.

Невдовзі у Кіровоградський райсуд надійшло аж три протоколи стосовно Олексія Галагана. В першому ішлося про невиконання вимоги поліцейського зупинитися, в другому – про злісну непокору поліції, у третьому, найцікавішому, – про керування в нетверезому стані. Розглядав ці протоколи суддя Микола Сарап. 2 вересня 2016 року він оголосив постанову про визнання колеги винним у їзді напідпитку і злісній непокорі правоохоронцям. Активісти й поліцейські, присутні у судовій залі, аплодували принциповому й незаангажованому служителю Феміди.

Хто ж міг знати, що через кілька місяців, у січні 2017-го, Миколу Сарапа затримають працівники СБУ за підозрою в хабарництві? Він буцімто вимагав через посередника, адвоката Олександра Пантелеєва, три тисячі доларів за м’яке покарання чоловікові, який начебто виготовляв наркотики. У квітні 2017 року Вища рада правосуддя відсторонила Сарапа від роботи у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Через іще пів року стало відомо, що справу стосовно Сарапа й Пантелеєва направлено в Кам’янський районний суд Черкаської області. Про результат cудового розгляду широкій публіці не відомо, та й до «справи Галагана» це не має ніякого стосунку.

Тим часом Олексій Галаган домігся скасування постанови про визнання його винним у керуванні авто напідпитку та злісній непокорі поліції. Він поскаржився в Апеляційний суд Кіровоградської області, де й прислухалися до його аргументів. Виявилося, що Галагана оглядали в наркодиспансері з порушенням процедури, а в протоколі про злісну непокору бракує фактичних подробиць, ще й час інциденту неправильно вказано. З цих важливих підстав суддя Апеляційного суду Людмила Ткаченко 23 вересня 2016 року скасувала ухвалену Сарапом постанову про притягнення Галагана до адміністративної відповідальності.

Здавалося б, Олексій Валерійович вийшов сухим з води, ще й не витратився на штраф. Та якимось чином про його історію дізнався тодішній народний депутат Антон Геращенко і звернувся у Вищу раду правосуддя із заявою про «зухвалу поведінку Галагана Олексія Валерійовича, який був затриманий представниками патрульної поліції за кермом власного автомобіля в нетверезому стані». Нардеп попросив ВРП притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

24 січня 2018 року Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя постановила рішення у цій справі, і воно виявилося не на користь Галагана. Щоправда, беззаперечних доказів того, що той керував авто напідпитку, висока палата не знайшла. Але дійшла висновку, що він «протиправно залишив місце його зупинки працівниками патрульної поліції, відмовлявся від проходження огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння (у тому числі шляхом залишення місця зупинки), не виконував законних вимог працівників поліції про зупинку транспортного засобу». «Незаконні дії судді Галагана О.В. явно порушують загальноприйняті уявлення та моральні норми стосовно прийнятної у суспільстві поведінки», – йдеться в рішенні палати. Це твердження дещо суперечить характеристиці, даній Галагану керівництвом райсуду: «неухильно дотримується вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді та високих стандартів поведінки». Але, з іншого боку, звідки високому начальству знати, як Галаган поводиться, знявши мантію?

Дисциплінарна палата ВРП вирішила покарати Галагана так: на три місяці відсторонити від правосуддя, позбавити на цей час доплат до окладу і направити на курси підвищення кваліфікації в Національну школу суддів, після чого прийняти в нього іспит: чи здатний і надалі здійснювати правосуддя.

Судячи з усього, важке покарання курсами він відбув, вину спокутував і успішно склав іспит на профпридатність.

Віктор Іваненко, «УЦ».