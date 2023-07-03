Центр реальної підтримки

У Кропивницькому відкрився Центр підтримки підприємництва Business Krop-hub. Працювати він буде у приміщенні міської ради. Саме туди з різними питаннями зможуть звертатися представники малого та середнього бізнесу, отримати безкоштовні консультації та долучатися до тренінгів. Початковий семінар відбувся вже у перший день роботи Центру, 29 червня, і провели його представники львівської міськради.

Голова ОВА Андрій Райкович підтримав цю ініціативу і наголосив про важливість проєкту.

«Це важливо і актуально, особливо в умовах війни. Бо кожне відновлене підприємство, релокований бізнес чи стартап – це вже маленька перемога. Як сегмент на шляху до великої Перемоги. Щоб підприємці мали можливість працювати, заробляти, створювати нові робочі місця, підтримувати державу і ЗСУ. Зараз у Кpопивницькому близько 30 тисяч пеpеселенців. Ми цілеспрямовано робимо все, щоб можливості для бізнесу були рівними і рівень консультацій був максимальним», – переконаний Райкович.

За словами голови обласного відділення ГО «Асоціація платників податків» Ігоря Волкова, відкриття Центру може стати потужною підтримкою військових, які повернуться з війни.

«Мені здається, що інколи реабілітація через бізнес, враховуючи всі виклики та креативні рішення, яких він вимагає, може бути дійсно дієвою допомогою для військових, щоб вони могли працювати і сплачувати податки».

Нещодавно міська рада виграла конкурс проєктів на підтримку бізнесу та стимуляцію експорту і отримала грант на створення Business Krop-hub у рамках програми міжнародної допомоги розміром 1,3 мільйони гривень.

Ми поцікавилися у куратора проєкту, заступника міського голови Михайла Бєжана, в який спосіб підприємці можуть звернутися за допомогою до Центру.

«Все дуже просто. Анонси тренінгів та онлайн-анкети для реєстрації публікуватимуть на Facebook-сторінці Центру підтримки підприємництва, а також на сайті Кропивницької міської ради. Можливо, ще запустимо сторінку в Інстаграм. Добре, що саме у приміщенні міськради ми розташували цей Центр. Дуже багато людей звертаються до спеціалістів управління торгівлі з питань підприємництва, торгівлі. Але не в їх повноваженні давати відповіді на ці питання, когось там навчати і все таке інше. Вони виконують свої функції в управлінні. Консультанти Центру будуть поруч і зможуть прийти на допомогу. Ми працюватимемо з Центром надання адміністративних послуг і вже розуміємо як. Із ЦНАПу їх будуть перенаправляти до нашого Центру. Працювати він буде п’ять днів на тиждень, в робочий час. Працюватимуть три консультанти, до яких зможуть звернутися представники малого і середнього бізнесу – як місцевого, так і релокованого. Також ми будемо організовувати тренінги, безоплатні для учасників. Семінари будуть проводити в основному львівські спеціалісти. Мені не соромно про це говорити, бо їхній подібний Центр працює з 2019 року. Коли ми готувалися, то їздили до них на консультації. Вони мають величезний досвід», – розповів Бєжан.