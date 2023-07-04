Індексація “спецпенсій” на Кіровоградщині: коли? кому? скільки?

З 1 липня 2023 року головним управлінням проведено індексацію розмірів пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”.

Перерахунок пенсії проведено автоматично 578 пенсіонерам області (підвищення розмірів пенсій відбулось в 563 отримувачів пенсій).

Середній розмір підвищення склав 1043,99 грн.

Пенсії в нових розмірах будуть виплачені в липні поточного року.

Механізм проведення індексації

Індексація проводилась шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення 1,197 розмірів пенсій (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) і строк призначення яких до 31 грудня 2022 року включно.

Підвищення на коефіцієнт збільшення (1,197) буде застосовуватися також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2022 року відповідно до вищезазначених Законів України.

Максимальний розмір підвищення

Звертаємо увагу, що розмір збільшення в результаті індексації пенсії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення у 2023 році”, не може перевищувати 1500 гривень.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області