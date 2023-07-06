Поліцейські продовжують роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження шахрайств

В обласному центрі правоохоронці під час зустрічей із місцевими жителями, головами квартальних комітетів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та начальниками житлово-експлуатаційних організацій нагадали правила безпеки.

Спілкуючись із присутніми, поліцейські розповіли про найбільш поширені схеми обману, які використовують зловмисники та як вберегтися від протиправних дій.

Також учасники заходів отримали листівки та постери із застереженнями для подальшого розповсюдження та підвищення рівня обізнаності громадян із цих питань.

У разі виникнення ситуації, пов’язаної з шахрайськими діями, правоохоронці закликають одразу звертатися на лінію «102» та повідомляти про подію.

За матеріалами Кропивницького районного управління поліції Кіровоградської області