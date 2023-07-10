І вісім мільйонів для ЗСУ

У вівторок, 4-го липня, відбулась 17-та сесія Кіровоградської обласної ради. Загалом, депутати розглянули 61 питання.

Депутати змінили бюджет щодо направлення на підтримку ЗСУ 8 мільйонів 678,8 тисяч гривень. Підтримали проєкт розпорядження начальника ОВА і направили 1 мільйон 200 тисяч гривень на реконструкцію рентгенологічного кабінету в дитячій лікарні, де встановлять комп’ютерний томограф. Погодили додаткове фінансування ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у розмірі 58 мільйонів гривень на погашення кредиту Світового банку.

Облрада звернулася до центральних органів влади щодо необхідності виведення з кризи «СхідГЗК» та будівництва заводу з виробництва ядерного палива на Кіровоградщині.

«СхідГЗК» – єдине урановидобувне та уранопереробне підприємство в Україні. На сьогодні воно перебуває у кризовому стані через тривалу зупинку виробництва у 2022 році. Кредиторська заборгованість підприємства складає 3,7 мільярда гривень. У зверненні обласна рада просить президента України забезпечити виконання Кабміном заходів щодо затвердження Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року та вжити кроки для фінансування ДП «СхідГЗК» з метою збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики. Також звернулися до Кабміну щодо надання бюджетної підтримки підприємству на покриття витрат виробництва урану у розмірі 1 мільярд 75 мільйонів гривен з розрахунку на рік; надання кредиту 900 мільйонів гривень на 3 роки під гарантії ДП «НАЕК «Енергоатом»; запобігання банкрутства або санації ДП «СхідГЗК»; погодження будівництва заводу з виробництва ядерного палива на території Кіровоградщини; продовження видобування уранової руди Смолінською шахтою», – йдеться у зверненні.

Депутати підтримали передачу цілісних майнових комплексів низки коледжів з державної до обласної власності, а саме Кропивницького аграрного фахового коледжу, Кропивницького коледжу харчування та торгівлі, Кропивницького будівельного коледжу, Олександрійського політехнічного коледжу, Гайворонського політехнічного фахового коледжу.

Також депутати проголосували за надання статусу природним заповідникам місцевого значення «Балці Крутоярка», «Балці Тарасівська», «Балці Степівська», «Балці Береславська», «Урочищу Роздільське», «Урочищу Завадівське», «Балці Оленівська», «Урочищу Жовтневе», «Урочищу Осикувате», «Урочищу Ударне», «Балці Громоклеївській», «Балці Польовій», «Урочищу Солоне Озеро».