На народні, на пісні

На Івана Купала у кропивницькому туристичному центрі відбувся концерт гурту «YELKA».

Дует солістки Світлани Буланової та відомого гітариста та композитора Макса Величка – це вдалий тандем. Голос Світлани під час їхнього виступу просто зачаровував. Українські аутентичні пісні під супровід сучасного звуку гітари, звучали гармонічно. Невеличка зала, невелика авдиторія, – все це не мало значення. Тепла атмосфера, гарні пісні і мелодика – от що було головним.

За словами Макса Величка, Світлана зробила 92 експедиції у рамках етнопроєкту «Баба Єлька» і записала близько тисячі старих українських пісень.

«Мені подобається музика Pink Floyd, я граю їхні композиції на сцені. Я пишу музику для українських фільмів. Але це зовсім інший проєкт. І він гарний. Працювати з таким матеріалом дуже привабливо. На старовинні пісні накладати нове звучання виявилося дуже цікаво», – розповів Макс Величко.

«Нам пощастило записувати купальські пісні, але фрагментарно. Поки що не вдалося зафіксувати повноцінний старовинний купальський обряд, який робили наші пращури. Але у нас є записи – спогади бабусь. Вони розповідали про те, як проводилися купальські обряди. У ті часи на Івана Купала вінки не кидалися у воду, вінки створювалися з квіту картоплі та ягід і кидалися на городи – для гарного врожаю. Ті обряди, які виконуються сьогодні, – вже можна назвати стилізованими», – каже Світлана Буланова.