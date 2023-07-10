Олександрія здорова

На минулому тижні в Центральній міській лікарні відновили роботу з томографом, у місті запрацює новий гінекологічний кабінет, футбольна команда отримала першу перемогу у міжсезонні, відкрилася пересувна історична виставка.

Томограф вийшов з ладу в результаті чергового ракетного обстрілу з боку ворога наприкінці 2022 року. За словами міського голови Сергія Кузьменка, в Японії довелось замовляти деталь, яку потрібно було замінити. Тільки нещодавно цю деталь привезли в Україну і зараз медики і фахівці тестують апарат, щоб продовжити працювати.

У місті запрацює гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу. Його облаштували на базі жіночої консультації ЦМЛ. Тут кваліфіковану медичну та психологічну допомогу конфіденційно та безплатно можуть, зокрема, отримати особи з інвалідністю та жінки, які постраждали від насильства.

Під час засідання обласної ради директором Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв за рішенням депутатів призначили Івана Баранова. На посаду директорки Олександрійського медичного фахового коледжу депутати погодили Наталію Сергієнко.

В Олександрійському музейному центрі відкрилася пересувна виставка «Українське військо 1917-1921», яка створена Українським інститутом національної пам’яті на основі як вітчизняних, так і закордонних архівних матеріалів. Виставка розкриває маловідомі сторінки історії нашого війська у період Української революції початку ХХ століття. Водночас вона є даниною пам’яті борцям за українську незалежність у 1917-1921 роках, а також нагадуванням про те, яке значення мають власні збройні сили для збереження держави.

У Центральній бібліотеці відбулася презентація четвертого випуску літературно-мистецького альманаху «Олександрійський маяк». На сторінках видання надруковано вірші лауреата Шевченківської премії Петра Перебийніса, твори письменників, журналістів, героїв ЗСУ, акторів, викладачів та інших талановитих людей.

Голова громади зустрівся з активною молоддю міста – ініціативною групою, яка займається створенням молодіжного простору «Другий поверх». Поспілкувались із Аліною Касьяновою, Назаром Гуленком та Богданом Пилипенком. Координаторка простору Аліна – переселенка з Краматорська – яка знає, що потрібно молоді. У приміщенні ще тривають ремонтні роботи, але активісти вже використовують простір для зустрічей, перфомансів, тренінгів та навчання. Невдовзі стартує облаштування внутрішнього дворику.

«Почув ідеї та плани на майбутнє. Міська рада і я особисто підтримуємо розвиток молодіжного руху в нашому місті. Бо все, що ми робимо сьогодні, – це для майбутнього України», – сказав Сергій Кузьменко.

А вже у вихідні на зеленій зоні центральної площі відбувся вечір настільних ігор для всіх охочих. Захід організувала команда молодіжного простору «Другий поверх». Учасники грали в стратегії, головоломки, картярські ігри.

Основна команда ФК «Олександрія» розпочала підготовку до сезону 2023/2024. Олександрійці планують провести два тренувальні збори. Перший, триватиме до 12 липня. Він проходить у режимі щоденних дворазових тренувань. 3 липня, відбулася перша конт­рольна зустріч за участі Олександрії. До міста завітав ФСК «Маріуполь». Матч завершився мінімальною перемогою олександрійської команди. Наприкінці першого тайму голом відзначився Єгор Гунічєв.