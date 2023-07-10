Під носом у правоохоронців

Кропивницькі поліцейські викрили шахрайський колцентр. Він розташовувався у сусідньому кварталі з їхнім офісом на вулиці Чміленка. І в одному кварталі з військкоматом.

Минулого тижня правоохоронці нагрянули в шахрайське кубло. Звичайна офісна обстановка: сірі стіни, однакові столи й стільці, вентилятори, ноутбуки. І близько сімдесяти «манагерів» – як дівчата, так і хлопці молодшого призовного віку.

Їхня робота була така: телефонувати людям у надії знайти простака, представитися банківським працівником, повідомити про «блокування картки», а далі вивідати конфіденційну інформацію, щоб заволодіти грішми на рахунку. Звичайний фішинг. Кажуть, раніше цим займалися головним чином в’язні, знудьгувавшись без діла, – серед них багато класних, хоч і недипломованих, практичних психологів. Дзвонили навмання, представлялися поліцейськими, лякали звістками на кшталт «Ми тут вашого сина затримали з наркотиками», просили викуп, посилали за ним своїх вільних спільників.

Тепер же в багатьох містах час від часу виникають ось такі шахрайські колцентри. Влаштовуються туди молоді люди без кримінального досвіду, та й взагалі без будь-якого досвіду. Там їх натаскають усьому, що треба. Ще й застосують передові навчальні технології. От і в колцентрі на Чміленка правоохоронці виявили сліди коучингу – дошку з написом «Дорогу осилит идущий».