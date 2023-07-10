Під опікою «Мрії»

З травня нинішнього року в Кропивницькому діє регіональний офіс благодійного фонду «Українська фундація “Мрія”», який опікується родинами загиблих, зниклих безвісти і полонених захисників, турбується про дітей Героїв.

Керівниця регіонального представництва «Мрії» Марина Юденко пояснила, в чому саме полягає допомога від фундації та як її отримати.

Насамперед пані Марина нагадала, що «Мрію» заснувала Юлія Паєвська – відома волонтерка, військовослужбовиця, парамедикиня, яку більше знають як Тайру.

– Коли росіяни пішли повномасштабним наступом, Тайра була в Маріуполі. Допомагала захисникам міста і цивільним. У березні її і водія реанімобіля захопили загарбники. Три місяці полону. Пізніше Тайра зізналася: «Коли ми були там, непокоїлися не так за себе, як за своїх рідних. І тому після звільнення я вирішила допомагати сім’ям полонених, дітям загиблих захисників».

Фундація надає юридичну, психологічну гуманітарну та освітню допомогу.

– Наприклад, виникли проблеми з присвоєнням людині статусу – полоненої, зниклої безвісти, загиблої, – продовжує Марина Юденко. – Наш партнер – Український центр захисту прав людини, де працюють висококласні юристи. Вони допомагають збирати довідки, складати і подавати звернення, в тому числі до суду. Як відомо, люди, чиї родичі загинули на війні чи опинилися в полоні, мають право на виплати від держави. Але процес збирання документів для отримання такої допомоги буває затягується на місяці, тим часом багатьом людям потрібні гроші хоча б на елементарні потреби. «Мрія» допомагає їм продуктами харчування, засобами для побуту та гігієни. Також залучаємо психологів, які морально підтримують згорьованих людей. Освітній напрям – це й онлайн-навчання для дітей з таких родин англійській мови та основам IT і забезпечення їх комп’ютерами та шкільним приладдям, і організація відпочинку. У травні кілька таких сімей з Кропивниччини, в яких є діти, отримали ноутбуки від фундації «Мрія».

Про ще один реабілітаційний проєкт для дітей – «Літо без війни» – Марина Юденко розповіла окремо:

– Проєкт покликаний подарувати відпочинок без війни маленьким українцям, чиї батьки, захисники України, загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Нещодавно група з шести дітей і їхніх матерів, жителі в Кропивниччини, повернулася з Греції. Так, відпочити за кордоном, відновити сили для дітей з таких родин – реально. Але, наприклад, родичі військовополонених часто не бажають залишати Україну, бо сподіваються на швидке їх визволення, хочуть зустріти їх удома. У таких випадках організовуємо відпочинок в умовно безпечних регіонах України, наприклад на Закарпатті. Днями відправимо в українські табори відпочинку групу дітей з Кропивниччини. Витрати на дорогу і проживання фундація «Мрія» бере на себе. Нещодавно, з нагоди Дня захисту дітей, кропивницький офіс фундації влаштовував для наших підопічних захід у Дендропарку.

Як же звернутися до «Мрії» за допомогою? Марина Юденко пояснила, що слід заповнити електронну форму (анкету) за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB93PJu3Q52A7OpCqZGiGmOiezXhu1Ycp79ZGj7cSppNQCCQ/viewform

Знайти цю анкету можна й через пошукову систему, достатньо набрати «Українська фундація Мрія – анкета на допомогу».

Також можна зателефонувати за номерами 0800330709, 0507544408 (юридична допомога), 0990157181 (регіональний офіс фундації). Можна звернутися в офіс за адресою: Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1a, офіс 306.

У межах гуманітарної місії представники «Мрії» днями провідали кропивничанку Любов Ковригіну, матір загиблого захисника України Олександра Ковригіна, і вручили їй декілька пакетів з подарунками.