Пліч-о-пліч з Малою Олександрівкою

В Україні стартував проєкт допомоги деокупованим регіонам, у рамках якого передбачена масштабна відбудова громад і територій. Пілотним майданчиком стала Херсонщина, яку патронуватимуть 15 областей. Кіровоградщина опікуватиметься селом Мала Олександрівка Великоолександрівської ОТГ Херсонської області. Докладно про це на брифінгу розповів начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У мальовничому селі до війни проживало більше 1500 людей, було близько 600 домоволодінь. «Російські варвари вдерлися в мирне село, мародерили, відбирали їжу, одяг, знущалися над місцевими, палили будинки. І так 7 місяців. Від обстрілів у селі загинуло семеро людей. Багатьом довелося тікати від війни, рятувати свої родини. Ті, хто залишилися, витерпіли рашистське пекло: танкові обстріли впритул, допити, приниження, тортури», – зазначив Райкович.

До Малої Олександрівки виїхали наші фахівці, обстежили житловий фонд, рівень руйнувань. Виявили, що 101 будинок пошкоджений, 7 – повністю зруйновані. Відбудови потребує будинок культури, ремонту – школа. Щодо школи, то є зовнішній інвестор, для БК, поновлення роботи якого місцеві вважають дуже важливим, потрібно 10 мільйонів гривень.

Кіровоградщина організовує толоку, закріпивши за кожним з чотирьох районів певну кількість будинків, які потребують відновлення. Шляхи фінансування проєкту комбіновані. Це будуть кошти держави, області, районів, соціально відповідального бізнесу. Для Малої Олександрівки попередньо потрібно близько 70 мільйонів гривень.

Андрій Райкович припускає, що ми можемо стикнутися з дефіцитом робочої сили, адже, окрім коштів, потрібні фахівці-будівельники. Але ж толока передбачає «безоплатну працю гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи». Тому разом – до відновлення Малої Олександрівки!