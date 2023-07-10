Поновлення дорівнює виправданню?

Крім новин про бойові дії у запорізькому напрямку, з’явилася ще одна новина, пов’язана із Запоріжжям. Орджонікідзевський районний суд у місті Запоріжжі ухвалив рішення, яке сприймається як нелогічне і навіть обурює. Насамперед тих, хто знав, любив, поважав і пам’ятає Ольгу Гліву.

Нагадаємо: кропивничанка Ольга Гліва трагічно загнула в лютому 2021 року. Їй було 26 років, вона працювала лікарем-анестезіологом Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні. Вночі 3 лютого вона робила хворому інтубацію, в цей момент апарат ШВЛ спалахнув, сталася пожежа. Загинуло троє хворих і Ольга.

Як правило, відповідальні за подібне – технічні працівники і особисто керівник. Тоді Запорізька обласна рада ухвалила рішення про звільнення Володимира Шинкаренка з посади головного лікаря. Проте 22 червня вже згаданий суд ухвалив рішення поновити його на посаді та виплатити компенсацію.

Як повідомляє сайт «Гречка», адвокат Шинкаренка Станіслав Гришин опублікував на своїй сторінці у Facebook скріншот рішення суду, в якому, зокрема, зазначено: «Стягнути з комунального підприємства Обласна інфекційна клінічна лікарня на користь Шинкаренка Володимира Леонтійовича середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 267 тисяч 665 гривень».

В одному з коментарів адвокат зазначив й таке: «Шинкаренка звільнили незаконно. Причини звільнення не мали жодного відношення до пожежі. І жодної вини Шинкаренка не було і бути не може, це вина медичного директора…»

«Запорізький центр розслідувань» зв’язався із матір’ю Ольги Гліви. Антоніна Іванівна впевнена, що Шинкаренко не має бути відновленим на посаді, адже він не виконував своїх обов’язків як головлікар медзакладу: «Це його прямий обов’язок – забезпечити безпечні умови праці для персоналу і безпечні умови перебування пацієнтів у лікарні. Він цього не виконав. Тільки за це його треба саджати. Чому вихователь у садочку відповідає за ввірених йому діток? Чому вчителька несе відповідальність, а головний лікар – ні?» Пані Антоніну також обурює те, що суд почав розглядати справу Шинкаренка через два роки після пожежі.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук заявила, що облрада не поновлюватиме Шинкаренка на посаді: «Отримавши повний текст рішення суду щодо поновлення пана Шинкаренка, Запорізька обласна рада обов’язково подаватиме апеляційну скаргу. Наразі пан Шинкаренко не займає в інфекційній лікарні жодної посади».

Виникає просте людське питання: невже поновлення на посаді дорівнюватиме виправданню за трагедію? Невже людина дійсно не відчуває провини, заперечує власну відповідальність? Так, Олю та ще трьох загиблих не повернути, але не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Шинкаренко зараз військовослужбовець. Оце логічне рішення, а не поновлення на посаді.