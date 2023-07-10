Вісті із Запорізького фронту

Наш земляк Дмитро Лінько, знаходячи вільні хвилини між боями, час від часу надсилає «УЦ» вісті з фронту. Для нас це дуже важливо. За це ми щиро вдячні. Три дні тому Дмитро написав:

– Вже більше місяця активних боїв на Запорізькому напрямку. Для нас це надзвичайно важлива ділянка фронту, прорив якої дає можливість виходу до Азовського моря і блокування окупованого Криму.

На жаль, за більше ніж рік ворог достатньо сильно окопався тут та замінував кожен метр лінії фронту. Саме від цих мін та артилерії ми несемо найбільші втрати. В ближньому контактному бою українські бійці виносять супротивника безальтернативно. Головне – дійти та доїхати до позицій ворога. А з цим проблеми, оскільки в небі полює ворожа авіація, яка почуває себе вільно.

Досі зберігається приблизна рівність в артилерії. Хоча зрозуміло, що в наступі ми повинні переважати в кілька разів. На жаль, наш підрозділ «Стугна» також поніс втрати загиблими і пораненими. Героїчно загинув боєць Олександр Дмитрієв, який перший зміг вскочити у ворожий окоп при штурмі Жереб’янки.

Та попри всі проблеми ми виконуємо поставлені завдання, просуваємось вперед. Ворог несе значно більші втрати, а їхні солдати повністю деморалізовані. Не зупинятись і продовжувати видавлювати ворога – це головна запорука перемоги!