«Отримай виграш»: правоохоронці попереджають громадян про шахрайство

Одна зі схем обману, з допомогою якої зловмисники привласнюють кошти – телефонні дзвінки або повідомлення з інформацією про «виграш», який можливо отримати після оплати частини його вартості або послуг за доставку.

Поліцейські радять бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

згадайте, чи брали ви участь у будь-яких акціях;

припиняйте розмову з невідомими особами, які пропонують отримати «приз»;

не відкривайте посилання, що можуть міститися у повідомленнях;

у жодному разі не перераховуйте гроші незнайомцям;

повідомте про подію поліцейським за номером «102».

Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області