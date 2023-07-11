Одна зі схем обману, з допомогою якої зловмисники привласнюють кошти – телефонні дзвінки або повідомлення з інформацією про «виграш», який можливо отримати після оплати частини його вартості або послуг за доставку.
Поліцейські радять бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- згадайте, чи брали ви участь у будь-яких акціях;
- припиняйте розмову з невідомими особами, які пропонують отримати «приз»;
- не відкривайте посилання, що можуть міститися у повідомленнях;
- у жодному разі не перераховуйте гроші незнайомцям;
- повідомте про подію поліцейським за номером «102».
Пам’ятайте, ваша уважність та обережність сприятиме попередженню шахрайств.
Сектор комунікації поліції Кіровоградської області
«Отримай виграш»: правоохоронці попереджають громадян про шахрайство