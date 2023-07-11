Slots City – популярний в Україні провайдер гемблінгу з патріотичною позицією

Онлайн та наземне казино Slots City дбає про своїх гостей та незалежність держави. Оцініть переваги гри та приймайте участь у роботі волонтерів благодійного фонду компанії – Slots City Foundation.

Slots City робить свій внесок у перемогу

Відомий у світі гемблінгу бренд, онлайн казино і наземне казино Slots City – популярний гральний заклад в Україні, який пропонує своїм гостям не просто якісний азартний відпочинок, а яскраві емоції, та робить безліч вигідних пропозицій. Українці не обходять увагою Слотс Сіті, бо казино дійсно піклується про своїх гостей, а з початком повномасштабного вторгнення – активно допомагає нашій армії.

Як Slots City Foundation допомагає ЗСУ

Відоме онлайн казино Slots City не лише якісними сервісами, а й своєю патріотичною позицією. З перших днів війни оператор гемблінгу допомагає економіці держави, сплачуючи податки та ліцензійний збір, та перераховує кошти на рахунок ЗСУ. Вже через тиждень після початку повномасштабної війни у Слотс Сіті стартувала акція «Слава Україні». За кожен депозит, який робили гості в наземному казино та на сайті, компанія перераховувала 10 гривень на рахунок збройних сил України. Акція тривала півроку.

Згодом функції по збору допомоги для армії перебрав на себе благодійний фонд – Slots City Foundation. До війни організація займалася благодійністю. Тепер же фонд, крім фінансової допомоги, надає ще й інформаційну і фінансову допомогу. Працівники організації збирають кошти на потреби ЗСУ, купують та передають необхідне спорядження. Тільки за травень волонтери Слотс Сіті передали допомогу армії на майже 11 млн гривень. 22 різних формування ЗСУ отримали від організації необхідне обладнання, позашляховик, автомобіль швидкої допомоги, 23 дрони та по 20 станцій BanderaPower і Starlink. Також стало відомо, що Слотс Сіті надав кошти у Школу дронів для проведення навчання військових і закупив необхідне для переселенців.