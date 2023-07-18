Алея слави: обговорення триває

У Кропивницькому тривають переговори із владою про проєкт облаштування Алеї слави почесних воїнських поховань. І це зрозуміло. Пам’ять про загиблих у війні має бути гідно увічнена. Врахування побажань рідних та побратимів – одна із обов’язкових умов.

На Далекосхідному кладовищі відбулась зустріч ініціативної групи, які представляли рідних загиблих Героїв з працівниками міськради. Темою зустрічі стало облаштування Алеї й обговорення її проєктування. Були різні пропозиції, різні думки щодо вигляду пам’ятників і їх супутніх елементів. Зійшлися на тому, що за участі родин загиблих має відбутися голосування, в якому і визначаться із ескізами пам’ятників, з матеріалами виготовлення та розмірами.

Хочемо нагадати, що вартість проєкту облаштування Далекосхідного кладовища становить 25 мільйонів гривень, Рівненського – 3,1 мільйона гривень. Кошти на облаштування Алей почесних поховань військово­службовців передбачені в міському бюджеті.