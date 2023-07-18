Чи любите ви своє місто?

Недержавна незалежна соціологічна група «Рейтинг» провела восьме всеукраїнське муніципальне опитування у 21 обласному центрі, що не перебувають під контролем російських і проросійських сил. Опитування проводилося у квітні-травні 2023 року за кількома напрямками.

За результатами опитування, обнадійливим майбутнім України вбачають 90% кропивничан і тільки 3% сумніваються в ньому. 63% опитаних жителів Кропивницького вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку.

За оцінкою якості обслуговування і послуг 54% опитаних кропивничан оцінюють добре збір сміття, роботою медичних закладів міста задоволені 70% опитаних, 23% – незадоволені. Роботою громадського транспорту задоволені 50% респондентів, 34% оцінюють роботу посередньою і 8% – незадоволені послугою. Стан міських доріг добрим і посереднім вважають 52% опитаних, незадовільним – 47%. Якість освітніх послуг у школах 42% опитаних оцінюють як високу, 28% вважають посередньою і 12% – поганими. У садочках картина така: 25% опитаних вважають послугу доброю і посередньою, 24% – поганою, для 19% опитаних послуга недоступна.

Послугою водопостачання у Кропивницькому задоволені 79% опитаних і лише 7% вважають її поганою. 64% опитаних кропивничан оцінюють добре послугу з опалення, 15% оцінюють її посередньо і 10% – незадовільно. Постачанням електроенергії задоволені 88% опитаних, постачанням газу – 90%.

Найбільше незадоволені респонденти якістю облаштування бомбосховищ. Ця ситуація схожа для всіх міст, де проводилося опитування. У Кропивницькому поганими укриття вважають 42% опитаних, 20% не змогли відповісти і 22% вважають якість укриттів посередньою та доброю. За результатами опитування, найгірші укриття у Запоріжжі (57% невдоволених), а найкращі у Луцьку (31% невдоволених).

Діяльність Кропивницької міської ради, згідно з опитуванням, схвалюють 53% респондентів, діяльність міського голови – 57%, діяльність ОВА – 58%.

Згідно з опитуванням, 66% респондентів відчувають гордість за те, що живуть у Кропивницькому, ще 26% – схильні пишатися цим. 94% опитаних вважають, що через 5-10 років Кропивницький стане аграрним центром України.