Зараз, коли акції протесту у Франції вщухли, можна поговорити без зайвих емоцій. Одна справа – телевізійна картинка, інша – свідчення очевидця. Що відбувалося на вулицях вашого міста?Чому протест був настільки активним, чому одразу ж переріс у вандалізм? Чи тільки справа у запальному менталітеті французів? Чи не було інших факторів? Запитання ми адресували знаному художнику і волонтеру, нашому земляку Віктору Орлі (Геннадію Гребньову).

– Приводом до безладдя , яке прокотилися Францією, стало вбивство поліцейським підлітка під час затримання на місці скоєння правопорушення. Додатковим подразником стало те, що підліток мав походження з Магреба (Північна Африка). Це був той випадок, коли шанс вчинити погроми, втрачати радикалам було не варто. Тому горіли міста, особливо у центральних регіонах. «Правильно» інструктовані і зорієнтовані групи молодих людей трощили вітрини і грабували магазини, ювелірні лавки, бутики, ресторани, комерційні центри. Недограбоване підпалювали. Горіли дистриб’ютори готівки, автомобілі, рекламні щити, сміттєві баки…

Протести були досить активними, оскільки мали розгалужену систему сповіщення і були організованими. Як комахи, молодь у визначений час стягувалася у напрямку до центра міста, – і «спектакль» розпочинався. Все це підсилювалося можливістю із задоволенням жбурнути у поліцейських петардами, камінням, уламками будматеріалів, загороджувальними бар’єрами, іншим. На жаль, французькі поліцейські працюють майже за біблійним постулатом: якщо тебе ударили по правій щоці – підстав ліву. Величезна кількість поліцейських по всій Франції, у Марселі також, постраждали під час виконання службових обов’язків. Деякі з них мали тяжкі ушкодження. Як на мене, французькі поліцейські обмежені у своїх можливостях, і цим користуються організатори погромів. На щастя, Франції ще пощастило. У зв’язку із війною в Україні зовнішній вплив на події у Франції був мінімальним.

– Не можу не запитати: судячи з постів у Фейсбуці, ваша волонтерська команда знову відправляєте фуру з гуманітарним вантажем до України?

– Ми, а наша команда вже налічує близько 1,5 тисячі чоловік, які об’єдналися навколо доктора Когена та Асоціації CAPITALE, вже маємо медобладнання та медикаментів загальним обсягом – 2 фури по 93 м/кубічних кожна. Зараз іде остаточна обробка і підготовка до відправки. Згідно наших двосторонніх домовленостей, гуманітарний вантаж ітиме через Кіровоградське обласне управління охорони здоров’я на чолі з Олегом Рибальченком.