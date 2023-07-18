Міністр почув і зрозумів

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий побував з робочим візитом на Кіровоградщині. Зокрема, поспілкувався з освітянами Голованівська та Гайворонської громади. Міський голова Гайворона Роман Валуйко розповів «УЦ» про привід та результати візиту високопосадовця.

Саме Валуйко волів озвучити проблемні освітянські питання перед міністром, поділився цим з народним депутатом Юрієм Кузбитом. І Лісовий завітав у громаду. Найактуальніше питання – реформа НУШ (нова українська школа). Пов’язані з цим проблеми стосуються не лише Гайворонської громади, а всієї країни. Як відомо, до 2027 року має бути створена старша профільна школа – ліцеї та гімназії для учнів 10-12 класів. Є певні вимоги, виконати які складно на малозаселених територіях.

Міністр уважно слухав, ставив питання, цікавився думкою місцевих освітян та посадовців. Він відвідав гайворонські навчальні заклади, побував у облаштованому сховищі, провів зустріч у будинку культури. Там, до речі, гайворонці плетуть маскувальні сітки. Лісовий, який воював у складі 95-ї ОДШБ, високо оцінив якість сіток.

Роман Валуйко слушно зауважив, що дотримання законів, які приймає держава, має бути й гарантовано державою. Необхідна допомога у ремонті доріг, якими планується підвозити школярів до закладів освіти. Оплата праці вчителів, де чисельність учнів не відповідає вимогам, також не може бути забезпечена лише місцевими бюджетами. Та й проводити роз’яснювальну роботу серед батьків також треба спільними зусиллями. Багато хто з них поки що не сприймають як належне перехід дітей в школи сусідніх населених пунктів. Традиційно кажуть: нема школи – нема села.

Оксен Лісовий перейнявся озвученими питаннями. На своїй сторінці у Фейсбук він написав: «Працюємо над розробленням мапи мережі, на яку будуть нанесені всі заклади, враховані відстані між ними, кількість населення, якість доріг, наявність автобусів для підвезення та укриттів. Така мапа допоможе побачити об’єктивну картину та змоделювати майбутню мережу ліцеїв. Кіровоградщино, дякую за вашу роботу та відвертий діалог. Працюймо далі».