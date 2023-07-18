Олександрія активна

До міської ради запросили військових: «Хочу подякувати за службу державі та захист нашого міста і країни. Дякую, що залишаєтесь на своєму посту і тримаєте стрій. Цінуємо і пам’ятаємо кожного, хто сьогодні не з нами», – сказав міський голова Сергій Кузьменко.

Юна скрипалька, учениця Олександрійської дитячої музичної школи – Єлизавета Погоріла постійно бере участь у багатьох міжнародних, обласних та всеукраїнських конкурсах, де завжди виборює призові місця. Днями вона здобула Гран-Прі на музичному конкурсі ім.Є.Cтанковича, що проходив у Києві. Також Єлизавета виборола перше місце на конкурсі «Odesa Music Olymp». Міський голова зустрівся із скрипалькою та її викладачкою Світланою Городецькою, щоб привітати із перемогами. У свою чергу, Єлизавета підготувала музичний подарунок та виконала на скрипці твір «Каприс №9» композитора Ніколо Паганіні.

Волонтерська спільнота «Піксель» запрошує до співпраці з плетіння маскувальних сіток, кікімор, каверів на шоломи. За 500 днів війни волонтери уже зв’язали 183 тисячі квадратних метрів маскувальної сітки. Щодня продовжують надходити нові запити від військових із передової, але останнім часом, на жаль, все менше людей приходило допомагати плести сітки. У місті працюють три локації із плетіння сіток: на офісі ВС «Піксель» по вул. Чижевського, 3; на базі ПК «Світлопільський» по пр. Соборному, 89 та у Юнацькій бібліотеці по пр. Соборному, 102.

Триває реалізація проєкту «Активні парки». Його мета – популяризувати спорт та залучати до оздоровчої рухової активності якомога більше людей. Цього тижня тренер і координатор проєкту Роман Яковенко проводив спортивні заходи з використанням вправ на турніку і поперечині. Усі охочі мали можливість взяти участь у змаганнях з підтягування та потренуватися виконувати різні елементи на турніках. Локація – майданчик біля скейт-парку.

Для Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи придбали книги за кошти міського бюджету – на 100 тисяч гривень. Серед новинок – твори сучасних українських авторів. Також з’явились твори зарубіжних авторів у перекладі українською мовою.

В Олександрійській громаді завершилось навчання молоді у школі екоактивізму. Цей проєкт реалізовувався командою громадської організації «Нова Дружківка», яка в листопаді 2022 року релокувалася з Донеччини у Кропивницький. Протягом шести місяців студенти та студентки школи брали участь у тренінгах та воркшопах, вчилися поводитися з побутовими відходами, робили шопери зі старих рекламних банерів, тестували воду на забруднення, знайомилися з інструментами локальної демократії та створювали власну настільну екогру. Проєкт реалізовувався в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом «Відродження» за фінансової підтримки Швеції.