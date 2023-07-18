Слід вчитися працювати в нових реаліях

На цьому наголосили учасники позачергової звітно-виборчої конференції Кіровоградського обласного відділення «Українського союзу промисловців і підприємців». Захід відбувся за участі представників органів обласної влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, науковців, громадськості.
Як зазначив Андрій Райкович, начальник обласної військової адміністрації, немає почесніших рядів, ніж ряди людей, які дбають про свій край, роблять все, щоб держава була вільною, незалежною, суверенною: «Я пишаюся тим, що можу вас називати своїми колегами. Ніхто до 24 лютого 2022 року і гадки не мав, що на такому зібранні доведеться говорити про утримання бізнесу в умовах війни з російським агресором. Понад 500 днів боротьби з ворогом багато чого змінили в житті українців».
За його словами, всі присутні мають переглянути і по-новому оцінити потенціал Кіровоградщини. Під іншим кутом подивитися на свої ресурси: людські, освітньо-наукові, надра та землю. Визначити ключові напрямки, у яких рухатиметься регіон у близькій, середній і довгостроковій перспективі. Основні сьогоднішні пріоритети: допомога армії, оборона території, підтримка ВПО. Разом з тим актуальним залишається нарощування економічного потенціалу регіону, сприяння релокованим підприємствам.
У дискусії щодо тенденцій розвитку економіки області виступили народний депутат Олександр Дануца, голова обласної ради Юрій Дрозд, секретар міської ради Олег Колюка, директорка Регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова-Алокілі, голова правління обласного відділення УСПП Євген Бахмач.
За результатами голосування учасниками звітно-виборчої конференції обласне відділення «Українського союзу промисловців і підприємців» очолила гендиректор підприємства «Радій» Аліна Бегун. За її словами, УСПП є потужним громадським об’єднанням представників великого, середнього та малого бізнесу. Нині у фокусі його уваги – збереження та розвиток трудового потенціалу країни, відродження вітчизняної промисловості за світовими стандартами, створення національної стратегії індустріального розвитку тощо. Тож надалі обласне відділення буде активно продовжувати усі тенденції, розпочаті раніше.
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