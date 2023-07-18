Вчасне отримання субсидії населенням напряму залежить від надавачів комунальних послуг

До уваги керівників підприємств, які є виконавцями комунальних послуг, та управителів багатоквартирних будинків, ОСББ!

Нагадуємо, що додержання п’ятиденного терміну та подання достовірної інформації про споживача є запорукою своєчасного призначення субсидії. Адже за відсутності від вас відповідної інформації житлова субсидія на такі послуги не призначатиметься.

Законодавча база

Для призначення житлових субсидій, відповідно до пункту 50 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 807), на запит Пенсійного фонду України у п’ятиденний строк з дня його отримання подаються відомості про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами ‒ управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг, у яких зазначається розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги.

Як подати інформацію?

Інформаційний обмін між Пенсійним фондом України та надавачем житлово-комунальних послуг здійснюється засобами вебпорталу Пенсійного фонду України ‒ через Кабінет Управителя/обʼєднання/виконавця комунальних послуг.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області