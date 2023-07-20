Кнопкові смартфони Nokia досі в тренді? Чому на них зростає попит

Виробники смартфонів ламають голови, як і чим ще здивувати покупця. Якщо поглянемо на останні флагманські моделі смартфонів на кшталт Samsung S23 Ultra або iPhone 14 Pro Max, побачимо камери майже професійного рівня, процесори, яким позаздрять потужні лептопи та ПК, великі AMOLED та OLED дисплеї, на яких зображення передається без спотворень. Та й смартфони бюджетного класу за ціною до п’яти – десяти тисяч також мають неперевершені характеристики.

Втім, як показує статистика продаж по Україні та в інших країнах, кнопкові телефони поволі повертаються з забуття. Попит на них зростає. А якщо перейти на сайти популярних інтернет-магазинів в Україні, наприклад “Цитрус”, кнопковий телефон з радістю замовляють тисячі покупців з різних куточків країни. Про це свідчить велика кількість схвальних відгуків.

Недорогі кнопкові телефони Nokia: переваги перед смартфонами

Є декілька ключових причин, чому телефони з кнопками знову повертаються в моду.

Простота та зрозумілість

Навіть досвідченому користувачеві інколи важко розібратися з особливостями створення акаунтів у Google чи популярних соцмережах. А якщо забути пароль від облікового запису Google, дуже важко відновити доступ до у всіх переваг, які він пропонує. Доведеться проходити декілька етапів відновлення доступу.

З кнопковими телефонами можна забути про всі ці проблеми. Ви просто набираєте номер на дисплеї і телефонуєте. Не треба вигадувати ніякі паролі та проходити верифікацію.

Надійність та довговічність

У багатьох дома знайдеться коробка, в якій зберігаються старі телефони нульових років. Що цікаво, більшість з них ще працює. Єдина проблема – швидко розряджається акумулятор. Кнопкові телефони Нокіа взагалі поза конкуренцією, адже вони витримують падіння на асфальт, не бояться дощів, а заряд тримають впродовж принаймні п’яти днів. Навряд чи хтось наважиться кинути свій дорогий смартфон на асфальт, щоб перевірити його надійність.

Відпочинок від інформаційного шуму

Багато людей бажають бути в курсі останніх новин. Для цього вони встановлюють різноманітні новинні додатки, месенджери, завантажують Twitter та Facebook. В результаті на смартфон майже щохвилини надходять повідомлення та сповіщення. Він не замовкає ані на мить: SMS, повідомлення у Telegram, Push-сповіщення про необхідність оновити додаток, рекламна розсилка тощо.

Якщо ж купили звичайний кнопковий телефон Нокіа, 2Е, Sigma, матимете змогу відпочити від цієї інформаційної навали. Дзвоніть або спілкуйтесь лише з тими людьми, що дійсно мають цінність для вас.

Технічні характеристики та можливості кнопкових телефонів Нокіа

Втім, не треба вважати, що телефони з кнопками – це щось із далекого минулого. Якщо поглянути в характеристики, наприклад Nokia 224 4G Dual Sim, побачимо, що цей девайс підтримує й багато сучасних технологій:

доступ до мобільного інтернету 4G;

розширення пам’яті до 32 Гб;

підтримка Bluetooth для обміну файлами;

є власний процесор з ОЗП 64 Мб;

використовуйте телефон як фотоапарат чи MP3 плеєр.

У цьому відносно недорогому девайсі, якщо проводити паралелі зі смартфонами, зустрілися класика та сучасність. Він підійде вашим батькам, які не хочуть розбиратися з налаштуваннями смартфона. Часто саме такі кнопкові телефони купують водії, будівельники, фахівці інших спеціальностей, яким важливий стабільний мобільний зв’язок.