Як вибрати та купити найкращий телевізор зі Smart TV: корисні поради покупцю

Під час пошуків телевізора виникає багато питань. Яка роздільна якість краща: Full HD, 4K або 8K UHD? Купувати телевізор зі smart TV Samsung, LG, а може вибрати бюджетний варіант? Якою має бути діагональ і тип підсвічування екрана? Іноді покупці замислюються: а чи варто взагалі купувати телевізор з підтримкою під’єднання до Вай-Фай? Спробуємо дати прості та зрозумілі відповіді на ці питання.

Smart TV – що це і для чого?

Слово SMART означає “розумний”. Майже у кожного сьогодні є “розумний” телефон – смартфон. Телевізори також стали “розумними”. Телевізор зі Смарт ТВ відрізняється від звичайного класичного типу за наступними ознаками:

Підтримує під’єднання до мережі інтернет через Ethernet кабель або Wi-Fi; Має власну операційну систему, під керуванням котрої працює; Телевізор обладнано комп’ютерним процесором, що відповідає за обробку зображення та роботу додатків; Окрім, власне, перегляду ТБ та фільмів з інтернету, підтримує й інші функції, наприклад, його можна використовувати як монітор для ПК або синхронізувати з іншими “розумними” гаджетами.

Отже, якщо купуєте Smart TV, отримуєте доступ до багатьох видів контенту з мережі, можете грати в мобільні ігри на великому екрані, й навіть керувати системою “розумного” будинку.

Тип підсвічування та матриці

Якщо почитати описи до Смарт ТВ, що можна купити в інтернет-магазині, серед інших характеристик побачимо й тип підсвічування:

LCD – рідкокристалічні екрани, що нині майже не продаються;

IPS – популярний бюджетний варіант з хорошим зображенням, але у сонячний день картинка може бути недостатньо чіткою та яскравою;

LED – світлодіодне підсвічування. Є різновиди Direct LED з підсвічуванням по всій площині матриці, або EDGE LED з підсвічуванням по краях;

OLED – органічні світлодіоди, подальша еволюція LED матриці. Її плюс – ширші кути огляду без спотворення відтінків;

Квантові точки (QLED, Nano Cell) – світлодіоди мікроскопічних розмірів, що сприяє енергоощадності, точнішій та більш деталізованій картинці з високим контрастом.

Тобто, OLED або QLED екрани будуть найкращим вибором. Але й коштують набагато дорожче. LED (DLED Edge LED) та IPS – перевірений й недорогий варіант з гарною якістю зображення.

Роздільна здатність

Якщо купуєте Smart TV з малою діагоналлю для перегляду передач центрального ТБ, роздільна здатність HD, Full HD вас цілком влаштує. А ось для ТВ з екраном від 41 дюйма бажано обирати роздільну здатність 4K UHD. Телевізори Самсунг QLED 8K UHD є останнім трендом, адже якість відео буде незрівнянною. Але наразі контент у 8K доступний в обмежених обсягах і переважно на платних ресурсах.

Виробник Смарт ТВ

Лідерами з виробництва найкращих телевізорів є Samsung, LG, Sony, Philips, Hisense тощо. Телевізор з величезним екраном у вітальню з якістю зображення 8K UHD QLED або 4K Nano Cell буде коштувати від 50 тисяч гривень.

Також є багато брендів, що орієнтуються на покупців з нижчим рівнем доходів. І якщо бажаєте купити недорогий телевізор Smart TV, варто придивитися до продукції таких компаній:

Gazer TV;

Xiaomi;

realme;

ERGO;

KIVI тощо.

Ці фірми доволі давно представлено на українському ринку й багато покупців встигли переконатися у високій якості їхніх телевізорів.