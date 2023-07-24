Адвокат Швець та інші

Кілька діб пробув під вартою кропивницький адвокат Роман Швець, підозрюваний у намаганні підкупити військового прокурора. На волю пан Швець вийшов після внесення застави в розмірі майже півмільйона гривень.

Згідно з матеріалами досудового слідства, він пропонував тисячу доларів прокуророві за переведення військовослужбовця з Миколаєва у Кропивницький. Начебто під час передачі тисячі доларів прокуророві пана Швеця й затримали. Минулого тижня Ленінський райсуд постановив узяти його під варту на 60 діб, але дав можливість вийти на волю за умови внесення заставу в розмірі 499 тисяч 224 гривні. Через кілька діб Роман Швець залишив слідчий ізолятор.

Дізнавшись про це, кореспондент «УЦ» звернувся до пана Швеця за коментарем. Той поділився своєю версією подій.

Виявляється, військовослужбовець, за переведення якого з Миколаєва в Кропивницький Роман Швець начебто давав прокуророві тисячу доларів, – жінка і звуть її Катерина. Її підозрюють у розтраті казенних грошей і службових підробленнях, а адвокат Швець її захищає. Він наполягає на її невинуватості, готовий довести це в суді і домагатиметься виправдання. Тому й клопоче про переведення довірительки з Миколаєва в Кропивницький, щоб вона змогла брати участь у судових засіданнях у Бобринецькому райсуді. Прокуратура ж, за словами Швеця, хоче, щоб справа стосовно Катерини розглядалася без її участі.

– Який мені смисл давати гроші, щоб людину привезли на суд? Я ж представляю обвинувачену, – каже адвокат.

Якщо вірити Швецю, він не давав нікому грошей за переведення Катерини в Кропивницький. А те, що сам став об’єктом кримінального переслідування, пов’язує з професійною діяльністю. Мовляв, ця справа – помста за скаргу, яку він, Швець, подавав на прокурора у вищу інстанцію у зв’язку з іншим кримінальним провадженням.

Також кореспондент «УЦ» попросив пана Швеця прокоментувати інформацію про його давню судимість (за зловживання владою), яку поширили ЗМІ, повідомляючи про взяття під варту.

Роман Швець каже, що його, невинуватого, було засуджено у зв’язку з роботою оперативником у Кіровоградському райвідділі міліції. Про несправедливість вироку, стверджує Швець, свідчить рішення Європейського суду з прав людини, постановлене у січні 2017 року, у ньому ідеться про порушення права на справедливий суд. Тоді ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити Швецю півтори тисячі євро компенсації. Справа називається «Швець та інші проти України».