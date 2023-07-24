– Більше, ніж торік. Нормально вродило, – каже про цьогорічний врожай озимої пшениці фермер Григорій Демченко, який займається землеробством у селі Володимирівці Кропивницького району.

За його словами, вдалося виростити добру пшеницю навіть попри те, що сіяли її без добрив, які торік подорожчали вдвічі.

– Але далі без добрив діла не буде, – знає фермер. – Тільки рік можна проскочити без добрив.

Ця розмова відбулася в понеділок. На той час Демченко встиг зібрати озиму пшеницю на 112 із 200 гектарів, засіяних цією культурою.

Минулого тижня темпи збиральної компанії знизилися через дощі, але фермера хвилює інше – проблеми зі збутом через російський терор українських портів.

Загальною оперативною інформацією про жнивну кампанію на Кіровоградщині поділилася директорка департаменту обласної військової адміністрації Валерія Фурманова:

– Зібрано ранніх зернових і зернобобових культур на 132,7 тисячі гектарів, це – 28 відсотків від прогнозу. Валовий збір зерна – 576,4 тисячі тонн. Середня урожайність – 43,4 центнера з гектара. Озимий ячмінь обмолочено на площі 39,5 тисячі гектарів, це – 74 відсотки від прогнозу, намолочено 175,8 тисячі тонн при середній урожайності 44,5 центнера з гектара. Зібрано озимої пшениці на площі 72,2 тисячі гектарів, це – 21 відсоток від прогнозу, намолочено 338,1 тисячі тонн, середня урожайність – 46,8 центнера з гектара. Ярий ячмінь зібрано на площі 13,6 тисячі гектарів, це – 29 відсотків від прогнозу при середній урожайності 34,2 центнера з гектара, намолочено 46,5 тисячі тонн. Гороху обмолочено на площі 7,1 тисячі гектарів, це – 44 відсотки від прогнозу, намолочено 15,1 тисячі тонн при урожайності 21,3 центнера з гектара. Ріпак озимий обмолочено на площі 61,3 тисячі гектарів, це – 72 відсотки від прогнозу, намолочено 159,4 тисячі тонн при середній урожайності 26 центнерів з гектара.